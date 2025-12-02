În pragul sărbătorilor, tot mai mulți șoferi aleg să decoreze mașinile cu ornamente festive, de la coarne de ren și nasuri roșii, până la luminițe și panglici colorate. Ce pare inofensiv poate, însă, să creeze probleme serioase în trafic. Autoritățile atrag atenția că nu toate decorațiunile sunt permise, iar unele pot atrage sancțiuni importante.

Ce decorațiuni sunt permise pe mașini și cum trebuie fixate acestea

Potrivit , accesoriile non-luminoase sunt, în general, considerate legale. Este vorba despre coarnele de ren, nasul roșu, stickere tematice, jucării de pluș sau panglici, atâta timp cât acestea nu modifică structura mașinii, nu afectează sistemele tehnice cum ar fi farurile sau frânele și nu restricționează vizibilitatea șoferului.

Accesorii ușoare, bine fixate și care nu interferează cu siguranța circulației, sunt tolerate de polițiști, fiind considerate decorațiuni inofensive.

Ce riscuri implică instalațiile luminoase și de ce sunt interzise

Problemele apar în special atunci când includ luminițe festive, fie LED, fie clasice. Acestea pot fi confundate cu semnalizările auto și pot distrage atenția celorlalți participanți la trafic.

„Aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedică sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare”, arată Articolul 102, alin. (1), lit. 36.

Modificările asupra farurilor, stopurilor sau sistemelor electrice, precum și decorațiunile care blochează vizibilitatea prin parbriz sau geamuri laterale sau care împiedică citirea plăcuței de înmatriculare sunt considerate ilegale. „Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole şi forestiere şi vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate”, arată legea.

Ce sancțiuni riscă șoferii și cum pot fi evitate

Conducătorii auto care încalcă aceste reguli pot primi amenzi între aproximativ 870 și 1.160 de lei, în funcție de gravitatea abaterii. În cazuri mai serioase, cum ar fi modificările care afectează semnalizarea sau vizibilitatea, poate fi reținut talonul mașinii sau vehiculul poate fi scos din circulație.

a explicat că decorațiunile sunt permise doar dacă șoferii nu intervin „asupra caroseriei, sistemelor de frânare, dispozitivelor de iluminare și sonore”. În aceste condiții, conducătorii auto nu vor fi sancționați de poliție, relatează Capital.ro.

Autoritățile au semnalat în trecut numeroase situații în care luminițele și alte decorațiuni abuzive au atras sancțiuni substanțiale, reamintind șoferilor că siguranța rutieră primează chiar și în perioada sărbătorilor.