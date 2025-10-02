Marcaj galben în Piața Victoriei. Șoferii trebuie să fie extrem de atenți la cum circulă în zona Piața Victoriei, altfel riscă să fie amendați, dacă nu respectă marcajele.

Ce schimbări au fost aduse în Piața Victoriei

Primarul interimar al Capitalei a anunțat trasarea unui marcaj galben în Piața Victoriei, menită să prevină intrarea mașinilor în intersecție dacă acestea nu au calea liberă. Această măsură vizează reducerea blocajelor din una dintre cele mai aglomerate zone din București, situată chiar în fața sediului Guvernului, la intersecția a șapte străzi.

Ce riscă șoferii care nu respectă acest marcaj galben, în Piața Victoriei

Potrivit primarului, șoferii care intră pe marcaj și blochează intersecția riscă să fie sancționați de Poliția Rutieră.

“La Piața Victoriei am introdus marcajul galben ‘Nu blocați intersecția’.

E o soluție simplă, dar eficientă: intersecția rămâne liberă și traficul se mișcă mai bine.

Regula e clară: nu intri pe marcaj dacă nu ai unde să ieși.

Altfel, amenda pentru blocarea intersecției e sigură și este aplicată de Poliția Rutieră.

Continuăm în toate marile intersecții din București, pentru a face traficul mai fluent. E un proces scurt, cu efect imediat.”, a precizat , potrivit unei postări publicate pe .

De ce a fost necesară această măsură, cu marcajul galben, în Piața Victoriei

Măsura intervine pe fondul creșterii rapide a traficului în București. Orașul se află în topul celor europene privind durata ambuteiajelor, potrivit statisticilor citate de Economedia. Marcajul galben din Piața Victoriei are rolul de a fluidiza traficul și de a reduce frustrările șoferilor care rămân blocați în intersecție.

Piața Victoriei este una dintre cele mai importante și circulate zone din București, fiind nu doar un nod rutier esențial, ci și un centru administrativ și politic al Capitalei.

Pe lângă traficul intens al mașinilor, zona este frecventată și de mijloacele de transport în comun, precum autobuze și tramvaie, dar și de bicicliști și pietoni. Blocarea intersecției poate provoca ambuteiaje semnificative și întârzieri pentru cei care se deplasează spre instituțiile publice sau către centrul orașului.

În plus, aglomerația din zonă a fost intensificată și de lucrările și de evenimentele publice, motiv pentru care autoritățile au considerat necesară instalarea marcajului galben pentru a fluidiza traficul și a reduce riscul accidentelor.