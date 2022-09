Mașinile electrice garantează autonomii din ce în ce mai bune. Modelul care duce până la 836 de kilometri cu o singură încărcare (FOTO)

Cu toate că, în urmă cu câțiva ani, autonomia mică a pentru care cei mai mulți cumpărători auto le evitau, tehnologia a evoluat foarte mult între timp, atât în ceea ce privește îmbunătățirea capacității de stocare, cât și a eficienței energetice.

Astfel, modelele electrice vin cu o autonomie suficient de mare, încât vehiculele să poată fi utilizate ca mașini de zi cu zi, nu doar ca vehicule secundare, și care să-ți poată oferi persoanelor certitudinea că nu vor rămâne fără baterie atunci când pleci la un drum mai lung.

La gamele de vehicule electrice din diferite părți ale lumii, cifrele privind autonomia nu se potrivesc. De exemplu, în Statele Unite, Tesla Model 3 oferă până la 576 de kilometri de autonomie, dar această cifră crește la 601 de kilometri în Regatul Unit, potrivit .

Acest lucru se datorează faptului că unificat de testare a autonomiei pentru mașini, iar regiunile calculează autonomia și kilometrajul în moduri diferite.

În SUA, această testare este stabilită de EPA, în timp ce în Europa și în alte părți ale lumii se efectuează conform procedurii Worldwide Armonized Light Vehicle Test.

Mașina cu cea mai mare autonomie posibilă este Lucid Air Dream Edition (Range). Aceasta înregistrează 836 de kilometri, insă din păcate, toate exemplarele acestui model special au fost vândute de luni de zile.

Totodată, persoanele doritoare pot opta pentru Lucid Air Grand Touring, care are o autonomie de 830 de kilometri. Prețurile încep de la 139.000 de dolari.

Tesla Model S este pentru distanțe lungi. Aceasta vine cu până la 651 de kilometri per încărcare, în condițiile în care șoferii optează pentru roțile mai mici de 48 de centimetri.

Modelul S vine, de asemenea, cu autopilot ca standard. Viteza maximă este de 249 de kilometri la oră.

. Air dethrones Model S as new EV 1000 king of the ring:

Din păcate, modelul american are doar 563 de kilometri față de cele 729 de kilometri anunțați în Europa.

Cu toate acestea, 563 este totuși o cifră bună și totul se datorează bateriei de 107,8 kWh a lui EQS. Are 329 de cai putere și încărcare rapidă de 200 kW.

Cel mai ieftin model Tesla de pe piață vine și cu o autonomie foarte bună. Modelul 3 Long Range oferă până la 576 de kilometri cu o singură încărcare, în timp ce o oprire la supercharger poate restabili până la 281 de kilometri de autonomie în doar 15 minute.

Another Tesla Model 3 long-range from Birmingham dealer, protected with Xpel ready for long trips to Spain.

— Depth Of Shine Luxury Detailing Service (@DepthOfShine)