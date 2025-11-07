Registrul Auto Român București-Grivița a fost vineri gazda unei apariții spectaculoase: un SAAB 96 din 1973. Mașina, supranumită „Micuța Lacrimă”, a atras toate privirile.

Proprietarul a adus vehiculul pentru a-i reda dreptul de a circula pe drumurile de la noi din țară.

Ce face ca acest SAAB din 1973 să fie atât de special

Instituția a anunțat pe apariția unei mașini fabricate în 1973. Aceasta a fost descrisă drept „o pată de culoare în decorul cenușiu al acestor zile” și o prezență rară pe șoselele din România.

Vehiculul dispune de un motor de 1.498 cmc, cu 4 cilindri în V și 65 de cai-putere, o configurație impresionantă pentru perioada sa.

Reprezentanții RAR au menționat că designul unic al modelului SAAB 96 reflectă clar experiența producătorului în industria aeronautică. Forma de lacrimă a caroseriei oferă mașinii un aspect elegant și o aerodinamică remarcabilă pentru perioada în care a fost construită.

Cum a reușit „Micuța Lacrimă” să renască după doi ani de recondiționare

Actualul proprietar a explicat că din Olanda și a investit doi ani în recondiționarea completă a acesteia. Fiecare detaliu a fost refăcut cu atenție, pentru ca vehiculul să arate exact ca în momentul în care a ieșit din fabrică.

„Micuța Lacrimă” a devenit rapid centrul atenției la Registrul Auto Român București-Grivița, atrăgând privirile tuturor celor prezenți.