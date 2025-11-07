Registrul Auto Român București-Grivița a fost vineri gazda unei apariții spectaculoase: un SAAB 96 din 1973. Mașina, supranumită „Micuța Lacrimă”, a atras toate privirile.
Proprietarul a adus vehiculul pentru a-i reda dreptul de a circula pe drumurile de la noi din țară.
Instituția a anunțat pe pagina de Facebook apariția unei mașini fabricate în 1973. Aceasta a fost descrisă drept „o pată de culoare în decorul cenușiu al acestor zile” și o prezență rară pe șoselele din România.
Vehiculul dispune de un motor de 1.498 cmc, cu 4 cilindri în V și 65 de cai-putere, o configurație impresionantă pentru perioada sa.
Reprezentanții RAR au menționat că designul unic al modelului SAAB 96 reflectă clar experiența producătorului în industria aeronautică. Forma de lacrimă a caroseriei oferă mașinii un aspect elegant și o aerodinamică remarcabilă pentru perioada în care a fost construită.
Actualul proprietar a explicat că a cumpărat mașina din Olanda și a investit doi ani în recondiționarea completă a acesteia. Fiecare detaliu a fost refăcut cu atenție, pentru ca vehiculul să arate exact ca în momentul în care a ieșit din fabrică.
„Micuța Lacrimă” a devenit rapid centrul atenției la Registrul Auto Român București-Grivița, atrăgând privirile tuturor celor prezenți.