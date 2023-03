Cum a cheltuit Mihai Trăistariu banii câștigați la Eurovision

Este cunoscută pasiunea lui Mihai Trăistariu pentru mașinile decapotabile.

Cu banii câștigați la Eurovision, astfel de exemplare și nu să se oprească aici, deși a cheltuit o avere pe ele – menționează

Decapotabilele lui Trăistariu

„Sunt leșinat după decapotabile, probabil unde am fost sărac lipit când eram mic. În 2007 mi-am luat un Porsche Boxster. Era la un an după Eurovision.

Iubesc mașinile sport, decapotabile. Am dat pe el 25.000 de euro și am mai băgat în el vreo 6.000 de euro pentru că i-am schimbat culoarea.

Mașina a venit gri metalizat din Germania și mi s-a părut banală culoarea. Am dus-o la o vopsitorie și le-am cerut un catalog de culori. Am ales împreună culoarea violet liliachiu cu perlă aurie-cameleon. Adică era cameleonică, i se schimba culoarea: la soare era mov, la umbră era mai albastră.

Am avut și înainte de aceasta un Peugeot 206 CC, tot decapotabil, luat în leasing. Am dat pe el 25.000 de euro, prin 2003. Le-am ținut o perioadă pe amândouă, ieșeam când cu una, când cu alta.

Iar astăzi am un Wolkswagen EOS, luată în 2014. E tot decapotabil. Am terminat ratele în patru-cinci ani. Trei mașini am avut, toate trei decapotabile, toate peste un miliard de lei. Prin urmare, trei miliarde, cam 90.000 de euro așa, am dat pe mașini până acum!”, a declarat solistul, pentru Click!.

Trecutul din spatele preferințelor lui Trăistariu

Obsesia pentru mașinile de fițe, susține solistul, vine din copilărie, atunci când s-a confruntat cu o sărăcie lucie și multe lipsuri materiale.

„Probabil că sărăcia lucie din copilărie m-a împins la fapte din astea! Pur și simplu, vreau să am tot ce-am visat vreodată și tot ce nu mi-am putut permite pe vremea când eram sărac lipit!

Una peste alta, am realizat de curând că tot acolo ajungem! Cu sau fără avere!

Simplitatea, curățenia sufletească, bunătatea sunt cu mult peste averea acumulată. Iar sănătatea le bate pe toate!

Toate bolile pleacă de la mâncare. Mâncăm tot ce putem! Ne îngrășăm peste măsură și ne scurtăm astfel viața. Aveți grijă de voi! Recomand: 30 de minute de sport zilnic, mâncat puțin, gândit pozitiv”, a mai spus artistul pentru Cancan.