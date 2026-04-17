Ce pregătește Dacia pentru înlocuirea modelului Spring EV

Primele semne ale viitorului model au apărut deja pe șosele, unde un prototip camuflat a fost surprins în teste de . Deși ascuns sub un strat serios de camuflaj, acesta lasă să se întrevadă direcția clară de design.

Succesul actualului Dacia Spring EV nu este întâmplător. Lansat în 2021 ca o adaptare a modelului chinezesc Renault City K-ZE de către Renault, a câștigat rapid popularitate. A devenit una dintre cele mai accesibile și bine vândute electrice din Europa și a trecut prin două actualizări, cea mai recentă în 2024. Acum, pe fondul dorinței europenilor de a reduce dependența de importurile din China, Dacia pregătește un înlocuitor produs local.

Potrivit sursei menționate, viitorul model va fi puțin mai mare și va folosi platforma AmpR Small. Aceasta este comună cu modele precum Renault Twingo E-Tech, Renault 4, Renault 5, Alpine A290 sau viitorul Nissan Micra electric. Cum prototipul este deja în teste, prezentarea oficială ar putea avea loc chiar în acest an, iar asemănările evidente cu Twingo E-Tech sugerează că Dacia va merge pe o rețetă deja validată, cu modificări minime de design.