Dacia accelerează planurile pentru viitorul electric și pregătește un nou model de oraș, menit să înlocuiască actualul Spring EV. Lansarea este estimată în a doua jumătate a anului, potrivit informațiilor apărute până acum.
Mașina, încă fără nume, pare puternic influențată de Renault Twingo E-Tech. Totuși, va avea un design mai simplu și mai accesibil, în linie cu stilul Dacia.
Primele semne ale viitorului model au apărut deja pe șosele, unde un prototip camuflat a fost surprins în teste de fotografii Autoevolution. Deși ascuns sub un strat serios de camuflaj, acesta lasă să se întrevadă direcția clară de design.
Succesul actualului Dacia Spring EV nu este întâmplător. Lansat în 2021 ca o adaptare a modelului chinezesc Renault City K-ZE de către Renault, a câștigat rapid popularitate. A devenit una dintre cele mai accesibile și bine vândute electrice din Europa și a trecut prin două actualizări, cea mai recentă în 2024. Acum, pe fondul dorinței europenilor de a reduce dependența de importurile din China, Dacia pregătește un înlocuitor produs local.
Potrivit sursei menționate, viitorul model va fi puțin mai mare și va folosi platforma AmpR Small. Aceasta este comună cu modele precum Renault Twingo E-Tech, Renault 4, Renault 5, Alpine A290 sau viitorul Nissan Micra electric. Cum prototipul este deja în teste, prezentarea oficială ar putea avea loc chiar în acest an, iar asemănările evidente cu Twingo E-Tech sugerează că Dacia va merge pe o rețetă deja validată, cu modificări minime de design.
Primele imagini din teste indică o schimbare clară de direcție pentru Dacia. Noul model se va distanța vizibil de actualul Dacia Spring EV.
Versiunea de serie va renunța la protecțiile negre din jurul hayonului. În același timp, partea frontală și cea din spate vor fi complet redesenate. Dacă Renault Twingo E-Tech mizează pe un aspect prietenos, Dacia va adopta un stil mai robust.
Designul va fi inspirat din liniile modelelor Duster și Bigster. Acesta va aduce forme mai ferme și o siluetă mai „pătrățoasă”. La interior, abordarea pare mai familiară. Imaginile surprinse sugerează un bord și un volan tipice Dacia, construite pe o arhitectură apropiată de Twingo.
Strategia rămâne axată pe preț, cu o țintă sub 18.000 de euro. Astfel, modelul va fi mai accesibil decât Renault Twingo E-Tech și chiar decât rivali precum BYD Dolphin Surf. Din punct de vedere tehnic, sunt așteptate o baterie de 27,4 kWh și o autonomie de aproximativ 240 km, semn că eficiența va fi îmbunătățită.