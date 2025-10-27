B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Noul SUV chinezesc care concurează direct cu Dacia Bigster. Cât costă și cum arată

Noul SUV chinezesc care concurează direct cu Dacia Bigster. Cât costă și cum arată

Ana Maria
27 oct. 2025, 19:16
Noul SUV chinezesc care concurează direct cu Dacia Bigster. Cât costă și cum arată
Sursa foto: Captura video Youtube / @ProMotor România
Cuprins
  1. Ce motor are noul SUV chinezesc și transmisie oferă Cityray
  2. Cum arată noul SUV chinezesc și ce echipamente oferă versiunea testată
  3. Poate Geely Cityray, noul SUV chinezesc, să devină o opțiune competitivă?

Noul Geely Cityray,  un model de mașină chinezesc, a fost lansat recent în România și promite să devină o opțiune interesantă pentru cei care caută un SUV compact modern și accesibil.

Cu un preț de pornire de 27.490 de euro (TVA inclus), Cityray se adresează segmentului SUV-urilor compacte, unde se află deja competitori precum Hyundai Tucson și Kia Sportage, dar și viitorul Dacia Bigster.

Ce motor are noul SUV chinezesc și transmisie oferă Cityray

Toate versiunile Geely Cityray vin cu un motor pe benzină de 1.5 litri, care dezvoltă 174 CP (128 kW), cuplat la o cutie automată cu dublu ambreiaj în 7 trepte (7DCT). Tracțiunea este față (FWD), indiferent de versiune.

Cum arată noul SUV chinezesc și ce echipamente oferă versiunea testată

Cei de la ProMotor au testat versiunea GF în nuanța Aurora Blue. Modelul are un preț total de 30.500 euro (TVA inclus) și include echipamente de top pentru această clasă: lumini LED integrale, scaune față încălzite și reglabile electric, trapă panoramică, jante din aliaj de 19 inci și interior realizat din materiale de calitate superioară.

Gama este structurată pe trei niveluri de echipare:

Sursa foto: ProMotor

Poate Geely Cityray, noul SUV chinezesc, să devină o opțiune competitivă?

Având în vedere prețul de pornire și nivelul ridicat de echipare, Cityray ar putea deveni unul dintre cele mai atractive SUV-uri compacte de pe piața românească.

„S-ar putea să avem cea mai bună versiune de bază de pe piață”, spun cei de la ProMotor, ceea ce face din acest model o propunere serioasă pentru clienții care caută un SUV modern, bine echipat și accesibil din punct de vedere financiar.

Geely Cityray se adresează, în special, tinerilor și familiilor care caută un SUV compact cu design modern și dotări generoase, dar la un preț accesibil. Modelul promite să ofere confort urban și funcționalitate. Acesta îmbină tehnologia actuală cu o experiență de condus plăcută. Cu o gamă completă de opțiuni și culori, Cityray se vrea o alternativă serioasă pe piața auto din România.

VEZI AICI IMAGINI VIDEO CU GEELY CITYRAY

