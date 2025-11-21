B1 Inregistrari!
Pericolele achiziției unui vehicul fără documente. Avertisment RAR

Adrian Teampău
21 nov. 2025, 21:11
Sursa foto: Freepik / @jcomp
Cuprins
  1. Avertisment RAR privind achiziția de vehicule
  2. Campanie de verificare și informare
  3. Avertisment RAR pentru cumpărători

Avertisment RAR privind riscurile achiziției unui vehicul pentru care vânzătorul nu prezintă documentația completă. Lipsa CIV poate atrage imposibilitatea înmatriculării sau costuri neprevăzute pentru noii proprietari

Avertisment RAR privind achiziția de vehicule

Achiziția unui vehicul fără documente complete poate fi riscantă pentru un cumpărător. Un avertisment RAR este menit să-i pună în gardă pe cei care intenționează să-și cumpere un vehicul second-hand. Potrivit autorității, tot mai multe persoane cumpără vehicule fără să facă verificările necesare, iar situația generează probleme de natură tehnică și legală.

Potrivit RAR lipsa documentelor ascunde, în multe cazuri, modificări ilegale. Multe vehicule au kilometri manipulați ori au suferit avarii majore. Foarte posibil ca, în țara de proveniență, dacă este vorba despre mașini aduse din străinătate, să fi fost declarate daună totală. Or, în lipsa documentelor, aceste informații sunt greu de verificat, iar cumpărătorii descoperă adevărul abia la înmatriculare.

Un vehicul pentru care vânzătorul nu prezint documente complete poate fi chiar furat. În acest caz, autoritățile pot confisca mașina, iar cumpărătorul pierde investiția și, în plus, poate fi anchetat. Drept urmare, RAR subliniază că actele originale sunt obligatorii pentru identificarea unui vehicul, iar lipsa lor poate bloca orice procedură oficială.

Campanie de verificare și informare

Acest avertisment RAR vine în contextul unei campanii de control la unitățile comerciale care se ocupă de vânzarea vehiculelor second-hand. Obiectivul urmărit este, conform unui comunicat de presă, verificarea modului în care operatorii economici respectă prevederile OG 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.

Registrul Auto Român are în vedere creșterea nivelului de transparență pe piața de mașini second hand. De asemenea, se dorește informarea corectă a consumatorilor și întărirea disciplinei comerciale în domeniu.

Conform legislației în vigoare, vânzătorul unui autovehicul are obligația de a obține Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) de la RAR. Acestea trebuie să o transmită cumpărătorului la momentul tranzacției. Cartea de Identitate a Vehiculului este documentul care atestă că mașina a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice necesare privind siguranța circulației și protecția mediului.

În avertisment RAR atrage atenția cumpărătorilor că achiziționarea unui vehicul fără CIV este riscantă. Comerciantul încalcă legea, iar noul proprietar riscă să achiziționeze un vehicul pe care nu îl va putea înmatricula sau care îi va genera costuri suplimentare, neprevăzute.

Avertisment RAR pentru cumpărători

Acest document, CIV, atestă că vehiculul a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice necesare privind siguranța circulației și protecția mediului. Multe vehicule fără acte au defecte tehnice grave care pot afecta sistemele de frână, de direcție sau structura mașinii. Vehiculul devine periculos în trafic și poate provoca accidente grave. În plus, revizia tehnică corectă devine imposibilă fără date complete.

RAR recomandă cumpărătorului, pentru a se proteja, să achiziționeze un vehicul doar dacă vânzătorul prezintă CIV. De asemenea, este foarte important să solicite CIV, iar în cazul vehiculelor utilizate care se înmatriculează în România, certificatul de autenticitate.

Cumpărătorii trebuie să verifice concordanța datelor din CIV și, după caz, a celor din certificatul de autenticitate cu cele din certificatul de înmatriculare și din documentele de vânzare-cumpărare.

De asemenea, RAR sfătuiește cumpărătorii să evite achiziționarea de vehicule cu mențiunea că documentele urmează să fie obținute ulterior. Aceștia trebuie să ceară informații clare și documente justificative privind istoricul tehnic și proveniența vehiculului.

