Permisul auto, fără examen teoretic? Senatul a votat, luni, modificările aduse Ordonanței referitoare la circulația pe drumurile publice, în urma reexaminării cerute de președinte.

Principala schimbare oferă tinerilor posesori de permis categoria B1 posibilitatea de a trece direct la categoria B fără să mai susțină proba teoretică, cu condiția să aibă cel puțin un an de experiență în conducerea vehiculului B1 și să îndeplinească toate celelalte condiții legale. Legea a trecut cu 77 voturi „pentru”, 30 „contra” și 2 abțineri.

„Prin excepţie, persoanele care deţin permis de conducere , obţinut la vârsta de 16 ani sau 17 ani, sunt exceptate de la susţinerea probei teoretice pentru obţinerea permisului de conducere categoria B, cu condiţia de a fi acumulat o experienţă de minimum un an în conducerea unui vehicul din categoria B1 şi de a îndeplini celelalte condiţii prevăzute de lege”, prevede actul normativ adoptat, potrivit , citat de Știripesurse.

Permisul auto, fără examen? Ce reguli suplimentare se aplică pentru permisele motocicletelor A1, A2 și A

Pentru cei care dețin permis categoria A1 și vor să obțină categoria A2 sau A, legea prevede acum o experiență minimă de doi ani în categoria precedentă, drept condiție pentru a fi scutiți de examenul teoretic. Această prevedere este nouă, nefiind inclusă în varianta inițială adoptată în luna iunie.

„Persoanele care au obţinut permisul de conducere pentru categoria A1 şi solicită obţinerea categoriei A2 sau A sunt exceptate de la susţinerea probei teoretice, dacă, în cazul obţinerii categoriei A2, au acumulat o experienţă de minimum doi ani în conducerea unei motociclete din categoria A1, respectiv dacă, în cazul obţinerii categoriei A, au acumulat o experienţă de minimum doi ani în conducerea unei motociclete din categoria A2”, se mai arată în actul normativ. Totodată, celelalte condiţii prevăzute rămân aplicabile.

Care este următorul pas pentru lege

După votul din Senat, Camera Deputaților va fi forul decizional, care va finaliza procesul legislativ. Noile reguli vor intra în vigoare după promulgare și publicare în Monitorul Oficial.