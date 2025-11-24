B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României

Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României

Ana Maria
24 nov. 2025, 21:03
Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României
Sursa foto: autovit.ro
Cuprins
  1. Permisul auto, fără examen? Ce reguli suplimentare se aplică pentru permisele motocicletelor A1, A2 și A
  2. Care este următorul pas pentru lege

Permisul auto, fără examen teoretic? Senatul a votat, luni, modificările aduse Ordonanței referitoare la circulația pe drumurile publice, în urma reexaminării cerute de președinte.

Principala schimbare oferă tinerilor posesori de permis categoria B1 posibilitatea de a trece direct la categoria B fără să mai susțină proba teoretică, cu condiția să aibă cel puțin un an de experiență în conducerea vehiculului B1 și să îndeplinească toate celelalte condiții legale. Legea a trecut cu 77 voturi „pentru”, 30 „contra” și 2 abțineri.

„Prin excepţie, persoanele care deţin permis de conducere categoria B1, obţinut la vârsta de 16 ani sau 17 ani, sunt exceptate de la susţinerea probei teoretice pentru obţinerea permisului de conducere categoria B, cu condiţia de a fi acumulat o experienţă de minimum un an în conducerea unui vehicul din categoria B1 şi de a îndeplini celelalte condiţii prevăzute de lege”, prevede actul normativ adoptat, potrivit Agerpres, citat de Știripesurse.

Permisul auto, fără examen? Ce reguli suplimentare se aplică pentru permisele motocicletelor A1, A2 și A

Pentru cei care dețin permis categoria A1 și vor să obțină categoria A2 sau A, legea prevede acum o experiență minimă de doi ani în categoria precedentă, drept condiție pentru a fi scutiți de examenul teoretic. Această prevedere este nouă, nefiind inclusă în varianta inițială adoptată în luna iunie.

„Persoanele care au obţinut permisul de conducere pentru categoria A1 şi solicită obţinerea categoriei A2 sau A sunt exceptate de la susţinerea probei teoretice, dacă, în cazul obţinerii categoriei A2, au acumulat o experienţă de minimum doi ani în conducerea unei motociclete din categoria A1, respectiv dacă, în cazul obţinerii categoriei A, au acumulat o experienţă de minimum doi ani în conducerea unei motociclete din categoria A2”, se mai arată în actul normativ. Totodată, celelalte condiţii prevăzute rămân aplicabile.

Care este următorul pas pentru lege

După votul din Senat, Camera Deputaților va fi forul decizional, care va finaliza procesul legislativ. Noile reguli vor intra în vigoare după promulgare și publicare în Monitorul Oficial.

Tags:
Citește și...
Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere
Auto
Revoluție pentru șoferii din UE: permis digital, reguli mai dure pentru începători și sancțiuni transfrontaliere
Autostrada București – Focșani va fi deschisă integral circulației. CNAIR pregătește recepția lucrării
Auto
Autostrada București – Focșani va fi deschisă integral circulației. CNAIR pregătește recepția lucrării
Noul model Dacia C-Neo a fost surprins pe șosele cu mult înainte de prezentarea oficială din 2026. Ce schimbări aduce noul model (GALERIE FOTO)
Auto
Noul model Dacia C-Neo a fost surprins pe șosele cu mult înainte de prezentarea oficială din 2026. Ce schimbări aduce noul model (GALERIE FOTO)
Pericolele achiziției unui vehicul fără documente. Avertisment RAR
Auto
Pericolele achiziției unui vehicul fără documente. Avertisment RAR
Mii de permise de conducere retrase din motive medicale în 2025. Care sunt regulile pentru persoanele cu afecțiuni medicale
Auto
Mii de permise de conducere retrase din motive medicale în 2025. Care sunt regulile pentru persoanele cu afecțiuni medicale
Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute
Auto
Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute
Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Auto
Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Cele mai căutate modele Audi pe care le găsești pe Plus Auto Marketplace
Auto
Cele mai căutate modele Audi pe care le găsești pe Plus Auto Marketplace
Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
Auto
Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Auto
Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Catalin Drula
Ultima oră
22:07 - Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
22:01 - Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
21:59 - Mihai Tatulici: Miroase discret a praf de pușcă. Ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi. Pe rețelele sociale e un flux de îndemn la revoltă tot mai accelerat. Statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic (VIDEO)
21:58 - Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
21:40 - Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
21:30 - Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
21:25 - Nicolae Guță, venituri colosale din cântări. Câți bani a câștigat dintr-un singur live pe TikTok: „Așa a vrut Domnul”
21:00 - Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
20:58 - Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!”
20:27 - Primar reţinut pentru viol. Este acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui. Despre cine este vorba