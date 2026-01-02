Pentru mulți tineri, permisul de conducere reprezintă o oportunitate reală de angajare și un pas important spre independență. Într-o piață a muncii în care mobilitatea este tot mai des o cerință de bază, lipsa banilor poate bloca accesul la această șansă. Costurile școlii de șoferi ajung astfel să fie un obstacol serios pentru cei aflați la început de drum.

Din fericire, începutul de an vine cu vești bune pentru tinerii care își doresc mai multă stabilitate. Se deschide o oportunitate concretă pentru cei care au nevoie de sprijin financiar. Aceștia pot primi ajutor real pentru obținerea permisului de conducere. Totul este posibil prin programul „ ”, derulat de Fundația Pentru Comunitate și susținut de MOL România.

Cine poate beneficia de sprijinul financiar pentru obținerea permisului auto Noul an aduce o oportunitate reală pentru tinerii care au nevoie de sprijin financiar pentru a-și construi un viitor profesional mai sigur. Programul „Permis pentru viitor”, derulat de Fundația Pentru Comunitate și finanțat de MOL România, oferă sprijin concret pentru obținerea permisului de conducere. Inițiativa se adresează celor care își doresc mai multă independență și șanse reale de angajare. Înscrierea se realizează pe bază de dosar, în cadrul unui concurs de proiecte. Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 27 ianuarie 2026. Programul este destinat . Se pot înscrie elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale ori școală generală, cu vârste între 18 și 25 de ani. Aplicațiile pot fi depuse în perioada 27 noiembrie 2025 – 27 ianuarie 2026, fie online, fie prin poștă. Finanțarea poate acoperi integral sau parțial costurile pentru obținerea permisului de conducere categoriile B, C sau D. Sunt incluse și alte categorii speciale, în funcție de cerințele legate de locul de muncă. Mai mult, pot fi incluse și cheltuielile pentru certificatul de competență profesională necesar categoriilor C, CE, D sau DE. O condiție importantă de reținut este că, pentru categoriile D și DE, vârsta minimă de înscriere la școala de șoferi este de 21 de ani, notează playtech.ro.

Ce trebuie să conțină dosarul și cum îți poți mări șansele de a fi selectat

Primul lucru esențial este respectarea regulilor de bază. Dosarul trebuie să fie complet și trimis înainte de termenul-limită, altfel nu va intra deloc în evaluare. Dacă alegi trimiterea prin poștă, este importantă data ștampilei poștale. Plicul trebuie expediat la adresa indicată de organizatori, în Cluj-Napoca, cu mențiunea „Permis pentru viitor”. Pe copertă trebuie să apară obligatoriu datele tale de contact. Numele, numărul de telefon și adresa de e-mail sunt necesare pentru a putea fi contactat rapid în cazul unor clarificări.

Dosarul ar trebui tratat exact ca o aplicație pentru un loc de muncă. Programul funcționează pe bază de concurs de proiecte, iar evaluarea este realizată de specialiști în educație și asistenți sociali. Punctajul se acordă în funcție de mai multe criterii: rezultatele școlare, scrisoarea de motivație și situația socială. Cu cât explici mai clar de ce permisul de conducere este important pentru tine, cu atât cresc șansele de selecție.

Explică clar cum te ajută permisul de conducere în plan profesional. Poate fi o condiție pentru angajare, o cerință a domeniului în care vrei să lucrezi, o necesitate pentru extinderea atribuțiilor sau o categorie superioară fără de care nu poți munci. Există și câteva repere logistice importante de respectat. După semnarea contractului, înscrierea la trebuie făcută în maximum o lună. Finalizarea cursurilor teoretice și practice, până la momentul în care ești pregătit pentru examen, trebuie realizată cel târziu până la 31 octombrie 2026. Rezultatele selecției vor fi publicate până la 28 februarie 2026, iar câștigătorii vor fi anunțați cel târziu la 15 martie 2026.