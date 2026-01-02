Cine poate beneficia de sprijinul financiar pentru obținerea permisului auto
Noul an aduce o oportunitate reală pentru tinerii care au nevoie de sprijin financiar pentru a-și construi un viitor profesional mai sigur. Programul „Permis pentru viitor”, derulat de Fundația Pentru Comunitate și finanțat de MOL România, oferă sprijin concret pentru obținerea permisului de conducere. Inițiativa se adresează celor care își doresc mai multă independență și șanse reale de angajare. Înscrierea se realizează pe bază de dosar, în cadrul unui concurs de proiecte. Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 27 ianuarie 2026.
Programul este destinat tinerilor proveniți din medii defavorizate. Se pot înscrie elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale ori școală generală, cu vârste între 18 și 25 de ani. Aplicațiile pot fi depuse în perioada 27 noiembrie 2025 – 27 ianuarie 2026, fie online, fie prin poștă. Finanțarea poate acoperi integral sau parțial costurile pentru obținerea permisului de conducere categoriile B, C sau D.
Sunt incluse și alte categorii speciale, în funcție de cerințele legate de locul de muncă. Mai mult, pot fi incluse și cheltuielile pentru certificatul de competență profesională necesar categoriilor C, CE, D sau DE. O condiție importantă de reținut este că, pentru categoriile D și DE, vârsta minimă de înscriere la școala de șoferi este de 21 de ani, notează playtech.ro.