Piața auto din România, în cădere liberă. Dacia a pierdut o treime din vânzări în Europa

Adrian A
24 feb. 2026, 13:04
Industria auto sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Piața auto din România, în declin
  2. Scădere majoră în Europa
  3. Schimbări pe piața auto din Europa

În ianuarie, piața auto românească a avut cea mai mare scădere procentuală din UE, 33%,aproape de 10 ori peste media Uniunii Europene. Iar Dacia a avut un cădere de 36% la înmatriculările de mașini noi în UE.

Piața auto din România, în declin

Piața auto din România a înregistrat un declin de 33,5% în ritm anual, în condițiile în care în prima lună a acestui an au fost înmatriculate doar 7.927 de autoturisme, comparativ cu 11.920 în luna ianuarie a anului trecut.

Iar Dacia stă extrem de rău în Europa. Înmatriculările de autoturisme marca Dacia în Europa au scăzut cu 35% în luna ianuarie, până la 31.819 de unități.

Scădere majoră în Europa

În total, în Europa (incluzând UE, Marea Britanie și țările EFTA) au fost înmatriculate 961.382 de autoturisme noi în ianuarie 2026, cu 3,5% mai puține decât în aceeași lună a anului precedent.

La nivelul Uniunii Europene, declinul a fost de 3,9%, până la 799.625 de unități. Scăderi importante au fost raportate pe piețe mari precum Germania, Franţa și Polonia, ceea ce a influențat puternic rezultatul total.

Schimbări pe piața auto din Europa

Datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile arată o schimbare accelerată a structurii pieței auto europene, cu un recul puternic al motorizărilor tradiționale și un avans constant al vehiculelor electrificate.

În Europa, înmatriculările de mașini pe benzină au scăzut cu aproximativ 26%.

  • Franța a înregistrat un declin semnificativ de 49%.

  • Germania a raportat o scădere de 30%.

În paralel, segmentele electrificate continuă să crească:

  • Mașini electrice cu baterii (BEV): +14%
  • Hibride plug-in (PHEV): +32%
  • Hibride clasice (HEV): +6%
