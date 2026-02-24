Piața auto din România, în cădere liberă. Dacia a pierdut o treime din vânzări în Europa

În ianuarie, piața auto românească a avut cea mai mare scădere procentuală din UE, 33%,aproape de 10 ori peste media Uniunii Europene. Iar Dacia a avut un cădere de 36% la înmatriculările de mașini noi în UE.
Piața auto din România a înregistrat un declin de 33,5% în ritm anual, în condițiile în care în prima lună a acestui an au fost înmatriculate doar 7.927 de autoturisme, comparativ cu 11.920 în luna ianuarie a anului trecut.
Iar Dacia stă extrem de rău în Europa. Înmatriculările de autoturisme marca Dacia în Europa au scăzut cu 35% în luna ianuarie, până la 31.819 de unități.
În total, în Europa (incluzând UE, Marea Britanie și țările EFTA) au fost înmatriculate 961.382 de autoturisme noi în ianuarie 2026, cu 3,5% mai puține decât în aceeași lună a anului precedent.
La nivelul Uniunii Europene, declinul a fost de 3,9%, până la 799.625 de unități. Scăderi importante au fost raportate pe piețe mari precum Germania, Franţa și Polonia, ceea ce a influențat puternic rezultatul total.
Datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile arată o schimbare accelerată a structurii pieței auto europene, cu un recul puternic al motorizărilor tradiționale și un avans constant al vehiculelor electrificate.
În Europa, înmatriculările de mașini pe benzină au scăzut cu aproximativ 26%.
Franța a înregistrat un declin semnificativ de 49%.
Germania a raportat o scădere de 30%.
În paralel, segmentele electrificate continuă să crească: