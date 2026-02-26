B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Pierderi uriașe pentru un mare producător auto. Acționarii, anunțați că nu vor primi dividende

Pierderi uriașe pentru un mare producător auto. Acționarii, anunțați că nu vor primi dividende

Adrian Teampău
26 feb. 2026, 13:44
Pierderi uriașe pentru un mare producător auto. Acționarii, anunțați că nu vor primi dividende
Sursa: Hepta/Zuma Press / Mandi Wright, Detroit Free Press
Cuprins
  1. Stellantis a înregistrat pierderi uriașe
  2. Compania trece printr-o perioadă de restructurare

Stellantis, unul dintre cei mai importanți producători auto, a înregistrat pierderi nete de 20,1 miliarde de euro în semestrul doi din 2025. În acest context, conducerea grupului a anunțat că nu va mai plăti dividende în acest an.

Stellantis a înregistrat pierderi uriașe

Industria auto europeană, în trecut motorul economiei continentului, se confruntă cu dificultăți dintre cele mai mari. Producătorul auto Stellantis a raportat joi pierderi nete de 20,1 miliarde de euro în semestrul doi din 2025. Aceasta după ce, recent, grupul a anunțat că va înregistra cheltuieli excepţionale de 22,2 miliarde de euro în rezultatele sale din 2025.

Reprezentanții producătorului de vehicule au explicat că au supraestimat, în special, vânzările de vehicule electrice, după cum transmit DPA şi Reuters. Aceste pierderi arată cum sunt afectaţi producătorii auto pe plan global ca urmare a tranziției mai lente de la vehiculele cu combustie (ICE) la cele electrice (EV). Atât Statele Unite cât şi Europa şi-au redus obiectivele EV. Aceasta, în timp ce China acaparează piața.

Venitul operaţional ajustat (AOI) a fost negativ, fiind stabilit la 1,38 miliarde de euro, în semestrul doi din 2025. În schimb, veniturile nete în perioada iulie – decembrie 2025 au crescut în ritm anual cu 10%. Compania a înregistrat în total deprecieri de active de 25,4 miliarde de euro anul trecut.  Stellantis a confirmat că nu va plăti dividende anul acesta.

Grupul a anunţat în 6 februarie că va trece în bilanţul său cheltuieli excepţionale de miliarde de euro pentru anul fiscal 2025. Acțiunile sale, listate la Bursa de la Milano au scăzut cu aproximativ 20%. Până acum, în 2026,, titlurile au înregistrat un declin de peste 30%, atingând în 6 februarie 5,73 euro. A fost cel mai scăzut nivel de la momentul înființării, în ianuarie 2021, în urma fuziunii dintre Fiat Chrysler şi Peugeot.

Compania trece printr-o perioadă de restructurare

Joi, 26 februarie, compania a reiterat previziunile pentru 2026, inclusiv pe cele privind creşterea veniturilor nete şi a marjei de profit. Grupul Stellantis se aşteaptă, în 2026, la costuri de 1,6 miliarde de euro din cauza taxelor vamale americane, în creștere față de 1,2 miliarde de euro, nivelul previzionat în 2025.

Directorul general Antonio Filosa a lansat un amplu program de restructurare, care ar urma să majoreze costurile cu miliarde de euro în următorii ani. Fluxul de numerar disponibil la divizia auto va reveni la un nivel pozitiv abia în 2027. Compania reduce gama de modele electrice și extinde oferta de vehicule cu combustie şi hibride. De asemenea, vor fi restructurări ale producție și pe lanțurile de aprovizionare.

Grupul urmează exemplul producătorilor americani General Motors şi Ford, care au anunţat cheltuieli excepţionale legate de revizuirea obiectivelor  în domeniul vehiculelor electrice.

Piaţa vehiculelor electrice din Statele Unite este penalizată de deciziile administraţiei Trump. Administrația de la Casa Albă a redus standardele de emisii şi a eliminat stimulentele federale la achiziţionarea EV.

Tags:
Citește și...
Lovitură în industria auto! Un gigant de lux concediază 20% dintre angajați după tarifele impuse de SUA
Auto
Lovitură în industria auto! Un gigant de lux concediază 20% dintre angajați după tarifele impuse de SUA
Ce se întâmplă cu permisul de conducere, dacă nu plătești amenzile. Ultimele anunțuri de la Guvern
Auto
Ce se întâmplă cu permisul de conducere, dacă nu plătești amenzile. Ultimele anunțuri de la Guvern
Curieratul pe 4 roți – o soluție de actualitate pentru afacerile moderne. Necesitatea anvelopelor de TOP pentru comenzi livrate eficient
Auto
Curieratul pe 4 roți – o soluție de actualitate pentru afacerile moderne. Necesitatea anvelopelor de TOP pentru comenzi livrate eficient
Asta e cea mai vândută maşină chinezească în România. Cât costă și de ce e atât de căutată
Auto
Asta e cea mai vândută maşină chinezească în România. Cât costă și de ce e atât de căutată
Piața auto din România, în cădere liberă. Dacia a pierdut o treime din vânzări în Europa
Auto
Piața auto din România, în cădere liberă. Dacia a pierdut o treime din vânzări în Europa
Abaterea din trafic ignorată de mii de șoferi. Amenda ajunge la 825 lei și permisul este suspendat
Auto
Abaterea din trafic ignorată de mii de șoferi. Amenda ajunge la 825 lei și permisul este suspendat
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Politică
Surse: Coaliția a renunțat la un proiect care a generat multe controverse în România. Despre ce este vorba
Dacia surprinde din nou! Modelul care ar putea avea cele mai mici costuri de utilizare de până acum
Auto
Dacia surprinde din nou! Modelul care ar putea avea cele mai mici costuri de utilizare de până acum
Un bărbat din Roman s-a dus beat la proba practică pentru permisul auto
Auto
Un bărbat din Roman s-a dus beat la proba practică pentru permisul auto
Șoferii care nu respectă această regulă sunt amendați cu 800 de lei. Ce este important să verificăm
Auto
Șoferii care nu respectă această regulă sunt amendați cu 800 de lei. Ce este important să verificăm
Ultima oră
14:11 - Până când mai trage de timp Guvernul cu legea bugetului. Sunt mari șanse să avem cel mai întârziat buget de după anul 2000
13:32 - Pavel Bartoș, dezvăluiri neașteptate despre colegii de la Vocea României. Adevărul despre Smiley, spus fără rețineri
13:32 - BREAKING NEWS: Donald Trump ar putea veni în România în luna mai. Surse B1TV: Liderul de la Casa Albă, invitat la Summit-ul B9
13:15 - România, țara oamenilor bolnavi. Impactul bolilor cronice a crescut cu 10%. Cu ce se ocupă statul în acest timp
12:58 - USR vine cu replica după ce Sorin Grindeanu a afirmat că useriștii ar trebui să plece din Guvern și din Coaliție. A reapărut Moșteanu și face ironii
12:38 - Cluj-Napoca nu mai este lider. A fost detronat în topul celor mai scumpe apartamente din România
12:26 - SONDAJ: Cum văd românii după 4 ani de război în Ucraina încheierea conflictului. Crește numărul celor care cred că Ucraina trebuie să cedeze teritorii (GRAFICE)
11:43 - Percheziții DIICOT la un celebru club de noapte din București. Flagrant cu cocaină și suspiciuni de trafic de persoane (VIDEO)
11:24 - Schimbare la șefia Vămilor, doar de ochii lumii. Cum a încercat Ilie Bolojan să ne păcălească. L-a demis pe președinte și apoi l-a numit vicepreședinte
11:01 - Blocaj în Consiliul General al Municipiului București. Ședința ordinară de joi, 26 februarie a fost anulată