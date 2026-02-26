Stellantis, unul dintre cei mai importanți , a înregistrat de 20,1 miliarde de euro în semestrul doi din 2025. În acest context, conducerea grupului a anunțat că nu va mai plăti dividende în acest an.

Stellantis a înregistrat pierderi uriașe

Industria auto europeană, în trecut motorul economiei continentului, se confruntă cu dificultăți dintre cele mai mari. Producătorul auto Stellantis a raportat joi pierderi nete de 20,1 miliarde de euro în semestrul doi din 2025. Aceasta după ce, recent, grupul a anunțat că va înregistra cheltuieli excepţionale de 22,2 miliarde de euro în rezultatele sale din 2025.

Reprezentanții producătorului de vehicule au explicat că au supraestimat, în special, , după cum transmit DPA şi Reuters. Aceste pierderi arată cum sunt afectaţi producătorii auto pe plan global ca urmare a tranziției mai lente de la vehiculele cu combustie (ICE) la cele electrice (EV). Atât Statele Unite cât şi Europa şi-au redus obiectivele EV. Aceasta, în timp ce China acaparează piața.

Venitul operaţional ajustat (AOI) a fost negativ, fiind stabilit la 1,38 miliarde de euro, în semestrul doi din 2025. În schimb, veniturile nete în perioada iulie – decembrie 2025 au crescut în ritm anual cu 10%. Compania a înregistrat în total deprecieri de active de 25,4 miliarde de euro anul trecut. Stellantis a confirmat că nu va plăti dividende anul acesta.

Grupul a anunţat în 6 februarie că va trece în bilanţul său cheltuieli excepţionale de miliarde de euro pentru anul fiscal 2025. Acțiunile sale, listate la Bursa de la Milano au scăzut cu aproximativ 20%. Până acum, în 2026,, titlurile au înregistrat un declin de peste 30%, atingând în 6 februarie 5,73 euro. A fost cel mai scăzut nivel de la momentul înființării, în ianuarie 2021, în urma fuziunii dintre Fiat Chrysler şi Peugeot.

Compania trece printr-o perioadă de restructurare

Joi, 26 februarie, compania a reiterat previziunile pentru 2026, inclusiv pe cele privind creşterea veniturilor nete şi a marjei de profit. Grupul Stellantis se aşteaptă, în 2026, la costuri de 1,6 miliarde de euro din cauza taxelor vamale americane, în creștere față de 1,2 miliarde de euro, nivelul previzionat în 2025.

Directorul general Antonio Filosa a lansat un amplu program de restructurare, care ar urma să majoreze costurile cu miliarde de euro în următorii ani. Fluxul de numerar disponibil la divizia auto va reveni la un nivel pozitiv abia în 2027. Compania reduce gama de modele electrice și extinde oferta de vehicule cu combustie şi hibride. De asemenea, vor fi restructurări ale producție și pe lanțurile de aprovizionare.

Grupul urmează exemplul producătorilor americani şi Ford, care au anunţat cheltuieli excepţionale legate de revizuirea obiectivelor în domeniul vehiculelor electrice.

Piaţa vehiculelor electrice din Statele Unite este penalizată de deciziile administraţiei Trump. Administrația de la Casa Albă a redus standardele de emisii şi a eliminat stimulentele federale la achiziţionarea EV.