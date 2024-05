Piesele auto second-hand, prima opțiune pentru majoritatea românilor / Ce spun specialiștii despre astfel de achiziții

reprezintă prima opțiune pentru mulți români, mai ales pentru că prețul acestora este mai mic decât al celor noi. Chiar dacă mulți șoferi cred că fac un bine buzunarului lor, specialiștii spun că, în realitate, cei care își cumpără piese auto second-hand își pun viața în pericol.

Multe dintre piesele auto second-hand vin din parcuri de dezmembrări și la fel de multe pot fi defecte, lucru greu de sesizat de cei care nu sunt în cunoștință de cauză.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și pun că nu este indicat să cumpărăm piese auto la mâna a doua, chiar dacă șoferii vor să economisească.

Piesele auto la mâna a doua, prima opțiune pentru mulți șoferi

Nu toate pot pune viața în pericol. Cele cumpărate de la firme autorizate de Registrul Auto Român, care oferă și factură, pot fi folosite cu încredere.

„Rampa de injectoare am luat-o cu 1.000 de lei, iar în magazin era 1.500 de lei. Am luat-o la mâna a doua cu 10.000 de kilometri. Mi-a dat un an de zile garanție. Sunt bune pentru anumite persoane, dar îți riști viața”, a spus un șofer.

Mecanicii auto susțin că sursa pericolului sunt atelierele de garaj, care funcționează la negru și nu oferă garanție sau factură, relatează .

„Piesele de siguranță și anume airbag-uri, centuri, pretensionere, tot ce înseamnă piese de direcție și inclusiv parte de frânare: discuri, plăcuțe. Nu recomandăm sub nicio formă, pentru că pun în pericol viața celui care conduce mașina, cât și a celorlalți participanți la trafic”, a declarat Costi Mihăilă, proprietar service auto.