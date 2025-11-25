B1 Inregistrari!
Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu

Traian Avarvarei
25 nov. 2025, 19:57
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Diana Buzoianu, explicații despre Programul Rabla
  2. Ce proiecte trebuie să aibă prioritate, în viziunea ministrei Mediului

Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat. Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că deocamdată nu a fost identificat un buget pentru acest program. Buzoianu a insistat că România chiar are o problemă cu banii și atunci normal e să fie prioritizate proiectele care sunt cu adevărat importante pentru comunități – lucrările de apă, canal și alte șantiere.

Diana Buzoianu, explicații despre Programul Rabla

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu, n.r.). Eu mi-am exprimat public preferinţa, deşi înţeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din proiectele din PNRR, care şi-au pierdut fondurile, finanţarea, vor fi mutate pe AFM.

În acelaşi timp, avem o discuţie cât se poate de aşezată ca, în cazul în care vom găsi totuşi buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan nu avem acest buget încă identificat, să fie suplimentar cu câteva condiţii care nu au fost aplicate până în anul acesta.

De exemplu, eu susţin să fie aplicat programul Rabla pentru maşini produse în Europa. Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru programul Rabla nu există”, a declarat ministra Mediului, potrivit Agerpres.

Ce proiecte trebuie să aibă prioritate, în viziunea ministrei Mediului

Buzoianu a afirmat apoi că trebuie să aibă prioritate la finanțare proiectele deja demarate, precum șantierele în lucru ce pot asigura la finalizare apă și canalizare pentru comunități.

„Va trebui să avem o discuţie serioasă pentru gândirea bugetului pentru anul viitor al AFM. Din punctul meu de vedere, prioritate vor avea proiecte care au început deja să fie lucrate, adică vorbim de apă, canal, lucrări care deja există în teren, şantiere care au fost deja deschise, care nu pot fi amânate.

Dacă ar fi blocate, riscăm să pierdem inclusiv contractele respective, riscăm să avem comunităţi care ar fi putut să aibă apă şi canalizare în 2 ani de zile sau într-un an de zile, şi să nu mai aibă aceste servicii minimale, care sunt absolut esenţiale. Vorbim de proiecte de Centre de aport voluntar, care ne ajută la ţintele de la nivel european, ne ajută inclusiv pe infrastructura care nu a existat pentru colectarea anumitor tipuri de deşeuri. Prioritatea va fi să acoperim bugetul pentru aceste proiecte”, a explicat Diana Buzoianu.

