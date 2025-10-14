Comisia juridică a Senatului a aprobat o propunere legislativă care modifică din nou Codul Penal, întărind Legea Anastasia. Inițiativa vizează șoferii care provoacă accidente mortale sub influența alcoolului sau a drogurilor și care refuză testarea biologică ori părăsesc locul faptei. Scopul este eliminarea portitelor legale și creșterea responsabilității la volan.

Cum se modifică Legea Anastasia și Codul Penal

Comisia juridică a Senatului a adoptat un raport de admitere pentru proiectul care completează Legea Anastasia. Noile prevederi stabilesc că care cauzează accidente mortale din culpă, aflați sub influența alcoolului, drogurilor sau fără permis, nu vor mai putea beneficia de suspendarea executării pedepsei dacă refuză testarea biologică sau încearcă să ascundă urmele faptei.

Documentul votat prevede că aceeași regulă se aplică și celor care părăsesc locul accidentului. Inițiatorii consideră măsura necesară pentru a elimina interpretările legislative care au permis unor inculpați să evite închisoarea.

Proiectul a fost semnat de mai mulți parlamentari PSD. scopul său declarat este „eliminarea unor portiţe legislative şi întărirea caracterului preventiv şi sancţionator al legislaţiei penale”. Următorul pas este votul în plenul Senatului, prima cameră sesizată.

Ce spun inițiatorii despre proiect

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, unul dintre autorii proiectului, a explicat că modificarea este necesară după mai multe cazuri în care instanțele au fost prea indulgente. Potrivit acestuia, legea trebuie să transmită un mesaj ferm privind gravitatea acestor fapte.

„Există un lanţ de complicităţi pentru cei care vin cu asemenea soluţii (…) În ultimii doi ani au fost câteva accidente pentru care instanţa a dat soluţii care sfidează nu doar legea, ci şi dorinţa tuturor de a merge liniştit. E nevoie de o anumită exigenţă”, a declarat senatorul Robert Cazanciuc în cadrul ședinței comisiei, potrivit Capital.ro.

Inițiatorii cred că pedepsele mai ferme vor reduce numărul accidentelor grave și vor descuraja refuzul testării, o practică frecventată în ultimii ani.

Ce critici au apărut în dezbaterea din comisie

Nu toți senatorii au fost de acord cu . Liberalul Cristian Niculescu-Țâgârlaș a cerut amânarea dezbaterii, susținând că este nevoie de o analiză mai amplă a consecințelor juridice. Propunerea sa a fost respinsă.

El a avertizat asupra riscului de a uniformiza pedepsele pentru fapte cu niveluri diferite de gravitate. „În această atitudine în care deja tindem punerea pe acelaşi palier a traficului de droguri, a uciderii din culpă sub influenţa băuturilor alcoolice sau drogurilor, traficului de persoane cu refuzul recoltării probelor biologice sau părăsirea locului accidentului, echilibrul pedepselor penale şi a modului de aplicare a pedepselor duce la o zonă în care pericolul social al faptelor nu mai este ierarhizat”, a spus senatorul liberal.

Cum se raportează noul proiect la Legea Anastasia

Legea Anastasia, intrată în vigoare în 2023, poartă numele unei fetițe care a murit într-un accident provocat de un șofer fără permis. Actul interzice suspendarea pedepsei pentru ucidere din culpă comisă de persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Noua inițiativă mergem mai departe. Ea extinde prevederile și asupra cazurilor de refuz al recoltării probelor biologice, ori de părăsire a locului accidentului. Prin completarea articolului 91 alin. (3¹) din , inițiatorii vor să aplice principiile justiției penale mai clar și mai unitar.

Susținătorii proiectului afirmă că măsura este o continuare firească a Legii Anastasia, menită să închidă breșele care încă permit ocolirea sancțiunilor.

După adoptarea de către Comisia juridică, proiectul va fi supus votului în plenul Senatului. Dacă va fi adoptat, va merge la Camera Deputaților, for decizional.