B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat

Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat

Ana Beatrice
29 oct. 2025, 12:18
Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce urmărește campania de îndepărtare a mașinilor abandonate
  2. Cum se aplică legea în cazul mașinilor neutilizate
  3. Când și de ce trebuie radiată o mașină

Radierea mașinii este singura soluție legală pentru a scăpa de obligația plății poliței RCA. Această regulă se aplică chiar și vehiculelor care nu mai circulă. Parcările și străzile din tot mai multe orașe sunt pline de mașini abandonate. Proprietarii lor riscă sancțiuni serioase și amenzi consistente pentru neglijență. Legea este clară și prevede că orice autoturism înmatriculat trebuie să aibă o asigurare RCA valabilă, indiferent de starea sau utilizarea sa.

Ce urmărește campania de îndepărtare a mașinilor abandonate

Tot mai multe orașe din țară sunt afectate de mașinile abandonate, care ocupă locuri de parcare și poluează mediul. Pentru a combate acest fenomen, Ministerul Economiei a relansat în 2025 campania națională „Îndepărtarea vehiculelor abandonate pe domeniul public”.

Scopul principal este curățarea spațiilor urbane și reciclarea responsabilă a autoturismelor care nu mai pot fi folosite. Legea prevede că fiecare vehicul înmatriculat trebuie să aibă o poliță RCA activă, chiar dacă nu mai circulă.

Cum se aplică legea în cazul mașinilor neutilizate

Legea nu lasă loc de interpretări și obligă fiecare proprietar să mențină polița RCA activă, chiar dacă vehiculul nu circulă. Asigurarea acoperă eventualele daune produse altora, oferind protecție financiară în caz de accident.

Cei care ignoră această obligație riscă amenzi usturătoare, dar și reținerea certificatului și a numerelor de înmatriculare. Autoritățile locale pot merge mai departe, dispunând ridicarea mașinilor abandonate și trimiterea lor către centrele de colectare.

Când și de ce trebuie radiată o mașină

Dacă un vehicul nu mai este folosit sau se află într-o stare irecuperabilă, radierea devine cea mai potrivită soluție. Procedura presupune depunerea unei cereri la serviciul de înmatriculări, împreună cu documentele care confirmă scoaterea din uz. Este necesară și dovada predării mașinii la un centru autorizat de dezmembrări, unde aceasta este casată conform legii.

După radiere, autoturismul este eliminat din evidențele Registrului Auto Român, iar obligația de a deține RCA dispare. Radierea este importantă și după vânzarea mașinii, pentru a evita amenzi sau răspunderi legale pentru un vehicul înstrăinat.

Tags:
Citește și...
Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
Auto
Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
Surpriză pe piața auto! Modelul care a detronat mașina preferată a românilor
Auto
Surpriză pe piața auto! Modelul care a detronat mașina preferată a românilor
Ce mașini se află în topul vânzărilor, în România, în 2025? Descoperă modelele preferate de români
Auto
Ce mașini se află în topul vânzărilor, în România, în 2025? Descoperă modelele preferate de români
Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor
Auto
Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor
Martorii de bord care îți pot salva motorul! Semnele pe care șoferii le ignoră cel mai des
Auto
Martorii de bord care îți pot salva motorul! Semnele pe care șoferii le ignoră cel mai des
Noul SUV chinezesc care concurează direct cu Dacia Bigster. Cât costă și cum arată
Auto
Noul SUV chinezesc care concurează direct cu Dacia Bigster. Cât costă și cum arată
Schimbare esențială în legislația rutieră! Toți șoferii din România vor fi afectați de noile reguli
Auto
Schimbare esențială în legislația rutieră! Toți șoferii din România vor fi afectați de noile reguli
Semnul pe care mii de șoferi îl ignoră! Greșeala care îți poate strica mașina și te lasă în pană atunci când nu te aștepți
Auto
Semnul pe care mii de șoferi îl ignoră! Greșeala care îți poate strica mașina și te lasă în pană atunci când nu te aștepți
Bentley a lansat colecția Mulliner Athenaeum, dedicată României. Toate cele patru modele au fost deja vândute (FOTO)
Auto
Bentley a lansat colecția Mulliner Athenaeum, dedicată României. Toate cele patru modele au fost deja vândute (FOTO)
Ce se întâmplă atunci când conduci cu rezervorul aproape gol? Atenție, nu e de glumă! Sfaturi utile pentru şoferi
Auto
Ce se întâmplă atunci când conduci cu rezervorul aproape gol? Atenție, nu e de glumă! Sfaturi utile pentru şoferi
Ultima oră
12:49 - Profesorii se pregătesc de grevă generală. Când ar putea fi închise școlile (VIDEO)
12:48 - Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
12:48 - Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
12:45 - Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
12:25 - Surpriză pe o plajă din Australia. O sticlă cu mesaje vechi de un secol, scrise de soldații din Primul Război Mondial, a fost găsită
12:16 - Regina Maxima a Țărilor de Jos, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă Suverana
12:10 - Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
11:42 - Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă
11:41 - Un bărbat din Cluj-Napoca a cerut o sumă uriașă pe un apartament. Internetul a explodat: „Are view la Mediterană?”
11:40 - 6% din adolescenții români au încercat cel puțin o dată substanțe interzice. Ce măsuri propune ministrul Educației pentru combaterea fenomenului