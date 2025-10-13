Sancțiune record în România. Un șofer din Tulcea, în vârstă de 25 de ani, a rămas fără permis de conducere timp de 300 de zile.

Sancțiune record în România. Ce s-a întâmplat în Tulcea

Bărbatul a fost sancționat după ce a fost depistat conducând periculos pe un drum județean. Potrivit , bărbatul a depășit cu mult, efectuând o depășire neregulamentară, iar la semnalele polițiștilor nu a oprit imediat. Mai mult, testul etilotest a indicat 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cum a fost surprins de polițiști

Conform comunicatului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Tulcea, incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, în apropierea satului Cataloi. Șoferul circula cu 167 km/h, pe un sector de drum unde viteza maximă admisă este 90 km/h.

„De asemenea, conducătorul auto a efectuat o depăşire neregulamentară, iar la semnalul regulamentar de oprire efectuat de poliţişti, acesta nu a oprit, fiind urmărit şi oprit în scurt timp de echipajul rutier. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la unitatea medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge”, se arată în comunicat.

Ce măsuri au luat autoritățile

Polițiștii au aplicat amendă contravențională și au reținut permisul de conducere pentru 300 de zile, o perioadă considerată record negativ al ultimelor luni.

Conducerea sub influența alcoolului și depășirea vitezei legale reprezintă două dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere în România. Statisticile Poliției Române arată că în fiecare an sute de persoane își pierd viața sau sunt rănite grav din cauza comportamentului periculos la volan. Inspectoratele județene au intensificat controalele pe drumurile publice și aplică sancțiuni drastice pentru a descuraja încălcarea regulilor.

Reținerea permisului pentru perioade îndelungate, cum este cazul șoferului din Tulcea, urmărește nu doar pedepsirea faptei, ci și protejarea celorlalți participanți la trafic. Autoritățile recomandă și campanii de educație rutieră, menite să crească responsabilitatea conducătorilor auto în trafic.