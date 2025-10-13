Un nou proiect de modificare a Legii RCA a aprins spiritele în rândul service-urilor auto, transportatorilor și organizațiilor care apără drepturile consumatorilor. Documentul, aflat în dezbatere în Parlament, ar transfera aproapte toate drepturile șoferilor păgubiți către companiile de asigurări. Dacă va fi adoptat, asigurătorii ar putea stabili singuri valoarea despăgubirii, service-ul unde se face reparația și chiar termenul de plată, o schimbare calificată de patronate drept „o lovitură fără precedent dată românilor care plătesc RCA”.

Cum au de câștigat asiguratorii

Potrivit informațiilor obținute de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) și confirmate de Patronatul Service-urilor Auto ( ), modificările ar oferi firmelor de asigurări control complet asupra despăgubirilor. Ele ar decide valoarea daunelor, ar impune service-urile partenere și are restrânge drepturile păgubiților.

COTAR avertizează că astfel, „intri în service cu o mașină lovită, ieși cu una second hand”. Organizația susține că „devizul de reparație nu va mai fi calculat de unitatea reparatoare, ci de compania de asigurări, care va stabili cât plătește, fără ca păgubitul să mai aibă dreptul de a contesta valoarea”. De asemenea, „vor fi permise doar reparațiile în service-urile partenere, iar piesele originale vor fi înlocuite cu unele second hand”, a explicat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, pentru Jurnalul.ro.

Cum reacționează transportatorii și service-urile la noua lege RCA

COTAR susține că este vorba despre „măsuri de o gravitate extremă, nemaiîntâlnite în nicio țară din UE”. Asociația avertizează că modificările vor transforma păgubiții în coplătitori, dacă aleg un service independent. „ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) pregătește, în colaborare cu unii parlamentari, modificări legislative care vor distruge și îngenunchea definitiv piața și drepturile celor circa 8 milioane de asigurați. Firmele de asigurări vor avea pâinea și cuțitul”, se arată într-un comunicat COTAR, potrivit Libertatea.ro.

Transportatorii consideră că aceste practici sunt interzise în state precum Germania, din cauza conflictului de interese evident între asigurător și păgubit. „Condițiile contractuale dintre service-urile partenere și firmele de asigurări presupun că ne putem lua adio de la piesele originale, de la vopseaua de calitate și de la salarii decente pentru mecanici”, a spus Ștefănescu.

Patronatul Service-urilor Auto (POSA) avertizează că legea „lovește direct în păgubit”. „Dacă devizul îl face asigurătorul și șoferul e forțat spre ‘rețeaua lui’, dreptul la o reparație corectă devine o ficțiune. Acest pachet lovește direct în păgubit și îngenunchează sectorul de reparații auto corecte și fiscalizate”, a declarat Marian Lazăr, reprezentant al POSA.

POSA consideră că legea favorizează companiile mari și va elimina concurența, ducând la dispariția service-urilor independente.

Ce alte schimbări aduce proiectul de lege

Noua formă prevede că doar firmele de asigurări pot constata daunele și pot stabili despăgubirea, fără implicarea service-urilor. Păgubiții nu vor mai putea împuternici un expert sau un avocat, iar sumele se vor decide printr-o „convenție” directă între și asigurător.

„În loc de protecție, avem un mecanism de abuz legalizat. Se taie din drepturile păgubiților, se plafonează despăgubiri și se impun fransize. Cu alte cuvinte, plătești RCA, dar la daună te descurci singur”, au transmis reprezentanții POSA.

COTAR mai acuză reducerea cu aproape 70% a penalităților pentru întârzieri de plată și eliminarea dreptului la mașina oferită la schimb. „Păgubiții vor plăti mai mult și vor primi mai puțin”, avertizează Vasile Ștefănescu.

Transportatorii cer retragerea proiectului și demiterea vicepreședintelui ASF, Sorin Mititelu, pe care îl acuză că ar susține modificările. „ASF și Parlamentul trebuie să oprească legea”, spun reprezentanții COTAR, care cer ca sectorul asigurărilor să treacă în subordinea Ministerului Finanțelor.

Legea RCA urmează să fie supusă votului în Parlament. Dacă textul va fi adoptat în forma actuală, asigurătorii vor decide cât plătești, cât primești și unde îți repari mașina.