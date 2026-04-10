Acasa » Auto » Se dă startul pasiunii pentru mașini! Autoreport, o nouă emisiune din lumea auto pe B1 TV

Se dă startul pasiunii pentru mașini! Autoreport, o nouă emisiune din lumea auto pe B1 TV

Adrian A
10 apr. 2026, 10:11
Se dă startul pasiunii pentru mașini! Autoreport, o nouă emisiune din lumea auto pe B1 TV

Pasionații de mașini au un motiv în plus să se uite la televizor în fiecare duminică dimineața! AutoReport, noua emisiune prezentată de Gabi Miftodie, debutează pe B1 TV și promite să aducă cele mai importante și interesante informații din lumea auto direct în casele telespectatorilor.

Descoperă lumea auto cu AutoReport pe B1 TV

Emisiunea va fi difuzată în fiecare duminică, de la ora 09:30, și va acoperi tot ce contează pentru șoferi și pasionați: de la lansări de mașini noi și teste drive, până la comparații între modele, recenzii obiective și analize ale pieței auto. Totul este explicat simplu, fără termeni complicați, astfel încât să fie ușor de înțeles de oricine iubește mașinile, fie că e șofer experimentat sau doar curios.

AutoReport este mai mult decât o emisiune despre mașini — este un ghid pentru șoferi, o sursă de informații practice și un loc unde telespectatorii pot descoperi tendințele și noutățile care modelează industria auto. Fie că este vorba despre mașini electrice, tehnologii de siguranță avansate sau sfaturi pentru întreținerea vehiculului, emisiunea oferă informații relevante pentru fiecare.

La pupitrul emisiunii se află Gabi Miftodie, jurnalist cu experiență în domeniul auto și pasionat de mașini. Gabi nu doar vorbește despre mașini, ci le testează, le analizează și explică ce contează cu adevărat pentru șoferi: confortul, siguranța, fiabilitatea și costurile de întreținere.

Cu un stil relaxat și prietenos, el reușește să transforme informațiile tehnice în explicații simple și clare, iar cei care îl urmăresc online știu că poate face orice subiect auto interesant și accesibil.

În fiecare ediție, Gabi Miftodie aduce în prim-plan nu doar noutățile din industrie, ci și experiența reală a șoferilor, opinii despre ce funcționează și ce nu, dar și recomandări pentru a face alegeri corecte atunci când vine vorba de mașini. Prin acest format, emisiunea își propune să fie utilă și plăcută în același timp, oferind informații și divertisment deopotrivă.

Prima ediție a emisiunii AutoReport va putea fi urmărită duminica aceasta, de la ora 09:30, pe B1 TV. Nu ratați ocazia de a descoperi o emisiune auto diferită, simplă, practică și plină de informații utile pentru toți cei care iubesc mașinile!

