Situațiile în care șoferii scapă de amendă și primesc doar avertisment

Avertismentul rutier este cea mai blândă sancțiune prevăzută de . Nu aduce amendă și nici puncte de penalizare, dar rămâne în evidențele Poliției Rutiere și poate conta la abateri viitoare. Află în ce situații îl poți primi și ce implicații are această măsură.

Ce reprezintă avertismentul rutier

Conform legislației, avertismentul este o atenționare oficială prin care șoferul este sancționat pentru o abatere minoră. Nu implică plata unei amenzi și nici scăderea de , dar este consemnat în sistemul Poliției pentru șase luni.

În ce situații poate fi aplicat

Avertismentul se acordă pentru greșeli mici, care nu pun în pericol grav traficul. Printre exemple se numără lipsa semnalizării la schimbarea direcției, pasageri fără pe bancheta din spate, opriri de scurtă durată sau lipsa temporară a documentelor originale.

Cine decide aplicarea avertismentului

Decizia finală aparține agentului de poliție. Acesta ține cont de gravitatea faptei, atitudinea șoferului și istoricul său rutier. Un comportament civilizat și recunoașterea greșelii cresc șansele de a primi doar avertisment.

Cât timp rămâne valabil avertismentul

Deși nu costă nimic, avertismentul rămâne înregistrat timp de șase luni. Dacă șoferul comite o nouă abatere în acest interval, polițistul poate lua în calcul sancțiunea anterioară și poate aplica direct .

Poate fi acordat pentru abateri grave

Nu. Avertismentul nu se aplică atunci când legea prevede sancțiuni dure precum amenda mare sau . Depășirea vitezei cu mult peste limită sau trecerea pe roșu sunt exemple de situații în care avertismentul nu este o opțiune.

Care este rolul real al avertismentului

Potrivit experților în legislație rutieră, precum , avertismentul are rol educativ. Este menit să prevină repetarea greșelilor mici, fără a împovăra șoferii cu sancțiuni financiare inutile. Totuși, la recidivă, poliția are instrumente pentru a aplica pedepse mai dure, notează .