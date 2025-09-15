Situațiile în care șoferii scapă de amendă și primesc doar avertisment

Avertismentul rutier este cea mai blândă sancțiune prevăzută de Codul Rutier 2025. Nu aduce amendă și nici puncte de penalizare, dar rămâne în evidențele Poliției Rutiere și poate conta la abateri viitoare. Află în ce situații îl poți primi și ce implicații are această măsură.
Conform legislației, avertismentul este o atenționare oficială prin care șoferul este sancționat pentru o abatere minoră. Nu implică plata unei amenzi și nici scăderea de puncte, dar este consemnat în sistemul Poliției pentru șase luni.
Avertismentul se acordă pentru greșeli mici, care nu pun în pericol grav traficul. Printre exemple se numără lipsa semnalizării la schimbarea direcției, pasageri fără centură pe bancheta din spate, opriri de scurtă durată sau lipsa temporară a documentelor originale.
Decizia finală aparține agentului de poliție. Acesta ține cont de gravitatea faptei, atitudinea șoferului și istoricul său rutier. Un comportament civilizat și recunoașterea greșelii cresc șansele de a primi doar avertisment.
Deși nu costă nimic, avertismentul rămâne înregistrat timp de șase luni. Dacă șoferul comite o nouă abatere în acest interval, polițistul poate lua în calcul sancțiunea anterioară și poate aplica direct amendă.
Nu. Avertismentul nu se aplică atunci când legea prevede sancțiuni dure precum amenda mare sau suspendarea permisului. Depășirea vitezei cu mult peste limită sau trecerea pe roșu sunt exemple de situații în care avertismentul nu este o opțiune.
Potrivit experților în legislație rutieră, precum polițistul Tavi Perțea, avertismentul are rol educativ. Este menit să prevină repetarea greșelilor mici, fără a împovăra șoferii cu sancțiuni financiare inutile. Totuși, la recidivă, poliția are instrumente pentru a aplica pedepse mai dure, notează playtech.ro.