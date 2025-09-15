B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Situațiile în care șoferii scapă de amendă și primesc doar avertisment

Situațiile în care șoferii scapă de amendă și primesc doar avertisment

Ana Beatrice
15 sept. 2025, 14:18
Situațiile în care șoferii scapă de amendă și primesc doar avertisment
Sursa Foto: Facebook/ DGPMB
Cuprins
  1. Ce reprezintă avertismentul rutier
  2. În ce situații poate fi aplicat
  3. Cine decide aplicarea avertismentului
  4. Cât timp rămâne valabil avertismentul
  5. Poate fi acordat pentru abateri grave
  6. Care este rolul real al avertismentului

Avertismentul rutier este cea mai blândă sancțiune prevăzută de Codul Rutier 2025. Nu aduce amendă și nici puncte de penalizare, dar rămâne în evidențele Poliției Rutiere și poate conta la abateri viitoare. Află în ce situații îl poți primi și ce implicații are această măsură.

Ce reprezintă avertismentul rutier

Conform legislației, avertismentul este o atenționare oficială prin care șoferul este sancționat pentru o abatere minoră. Nu implică plata unei amenzi și nici scăderea de puncte, dar este consemnat în sistemul Poliției pentru șase luni.

În ce situații poate fi aplicat

Avertismentul se acordă pentru greșeli mici, care nu pun în pericol grav traficul. Printre exemple se numără lipsa semnalizării la schimbarea direcției, pasageri fără centură pe bancheta din spate, opriri de scurtă durată sau lipsa temporară a documentelor originale.

Cine decide aplicarea avertismentului

Decizia finală aparține agentului de poliție. Acesta ține cont de gravitatea faptei, atitudinea șoferului și istoricul său rutier. Un comportament civilizat și recunoașterea greșelii cresc șansele de a primi doar avertisment.

Cât timp rămâne valabil avertismentul

Deși nu costă nimic, avertismentul rămâne înregistrat timp de șase luni. Dacă șoferul comite o nouă abatere în acest interval, polițistul poate lua în calcul sancțiunea anterioară și poate aplica direct amendă.

Poate fi acordat pentru abateri grave

Nu. Avertismentul nu se aplică atunci când legea prevede sancțiuni dure precum amenda mare sau suspendarea permisului. Depășirea vitezei cu mult peste limită sau trecerea pe roșu sunt exemple de situații în care avertismentul nu este o opțiune.

Care este rolul real al avertismentului

Potrivit experților în legislație rutieră, precum polițistul Tavi Perțea, avertismentul are rol educativ. Este menit să prevină repetarea greșelilor mici, fără a împovăra șoferii cu sancțiuni financiare inutile. Totuși, la recidivă, poliția are instrumente pentru a aplica pedepse mai dure, notează playtech.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Restricții de circulație pe Valea Prahovei. Drumurile Naționale DN 1 și DN 1B intră în reparații pentru o lună
Auto
Restricții de circulație pe Valea Prahovei. Drumurile Naționale DN 1 și DN 1B intră în reparații pentru o lună
Codul Rutier în 2025. Regulile de parcare în dreptul trecerilor de pietoni
Auto
Codul Rutier în 2025. Regulile de parcare în dreptul trecerilor de pietoni
Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat
Auto
Cod Rutier 2025: Telefonul la volan, chiar și la semafor, aduce amendă și permis suspendat
Un mare producător acuză că riscă falimentul dacă ANAF nu-i recunoaște ca deductibile unele cheltuieli
Auto
Un mare producător acuză că riscă falimentul dacă ANAF nu-i recunoaște ca deductibile unele cheltuieli
Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice
Auto
Evoluție semnificativă pe piața auto. Românii dau năvală pe mașini electrificate, dar evită încă modelele 100% electrice
Șoferii au acces la mai multe servicii online. Înlocuirea permisului de conducere se face printr-o procedură pe platforma DGPCI
Auto
Șoferii au acces la mai multe servicii online. Înlocuirea permisului de conducere se face printr-o procedură pe platforma DGPCI
Germania pune presiune pe UE. Berlinul ia măsuri pentru protecția industriei auto
Auto
Germania pune presiune pe UE. Berlinul ia măsuri pentru protecția industriei auto
Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi
Auto
Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi
Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie
Auto
Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie
Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză
Auto
Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză
Ultima oră
14:11 - Kendama, fenomenul care detronează jocurile video. Cum să alegi cel mai bun dispozitiv
14:06 - De ce e Dorian Popa în impas cu proiectul imobiliar Hâtz Residence: „Când dai 500.000 de euro odată doare rău, rău”
13:57 - Mirela Retegan: „În ultimii nouă ani, am tot schimbat relația mea mâncarea”. Cum a reușit să slăbească 8 kilograme în două săptămâni
13:40 - Mihai Daraban: Există o teamă în rândul oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor decât din realitate
13:35 - Metodele bizare și eficiente prin care celebritățile scapă de stres
13:22 - Tzancă Uraganu, show la nunta lui Gabriel Al Baba. Manelistul a încasat un onorariu de 40.000 de euro
13:15 - Accident grav în județul Constanța. Un tată a rămas fără un picior, după ce a fost spulberat de un șofer beat
12:50 - Nu comanda asta la restaurant! Bucătarii spun că e o mare greșeală
12:47 - Băsescu: Dacă doboram drona, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi
12:43 - Un bărbat a bătut, mușcat de deget, tras de păr și sechestrat o persoană în subsolul unui bloc