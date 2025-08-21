Șoferii sunt îndemnați să scoată urgent din mașină acest obiect periculos, altfel riscă să se rănească: „Poate exploda. Risc grav de incendiu”

ii au fost avertizați să nu mai lase în mașină pe timp de vară, mai ales, deodorantele, odorizantele, spray-urile pentru păr sau spray-urile de curățare. Potrivit experților citați de , aceste spray-uri pot deveni extrem de riscante atunci când sunt lăsate într-un vehicul încins.

Pe măsură ce temperatura crește, presiunea din recipient se intensifică și poate duce la spargere sau explozie, cu risc de incendiu și rănire.

„Dacă presiunea devine prea mare, cutia se poate sparge sau poate exploda, prezentând un risc grav de incendiu și rănire. Chiar dacă nu explodează, căldura poate degrada conținutul, reduce performanța și provoca scurgeri”, au explicat experții.

Cuprins:

Cât de repede se încălzește o mașină la soare

De ce nu e bine să beți apa din sticla uitată în mașină

Cum îți protejezi mașina

Cât de repede se încălzește o mașină la soare

Studiile arată că o mașină parcată în soare atinge rapid temperaturi critice:

de la 24°C la 38°C în doar 10 minute ;

; până la 50°C în 30 de minute ;

; în unele cazuri chiar 60°C.

Dincolo de riscul pentru obiectele lăsate în vehicul, căldura poate fi fatală pentru oameni și animale. Recent, un copil român de 4 ani a murit în Italia, după ce a stat mai multe ore într-o mașină parcată la soare.

De ce nu e bine să beți apa din sticla uitată în mașină

Specialiștii avertizează că nici sticlele de apă uitate în mașină nu sunt sigure, deoarece căldura poate altera lichidul și îl poate face impropriu pentru consum.

Cum îți protejezi mașina

Experții recomandă să nu ții deloc spray-uri sau alte obiecte inflamabile în mașină. Dacă transportul este inevitabil:

păstrează recipientele în portbagaj sau torpedou ,

, evită plasarea lor în buzunarele ușilor, unde sunt expuse direct la soare,

verifică instrucțiunile producătorului și respectă temperatura maximă de depozitare.

„Verificați întotdeauna instrucțiunile producătorului și, dacă trebuie să le lăsați în mașină, asigurați-vă că sunt depozitate ferite de lumina directă a soarelui, deși este mai bine să le evitați cu totul, dacă este posibil”, au precizat specialiștii de la Dick Lovett.

Cel mai sigur lucru rămâne să nu lași niciun recipient sub presiune în vehicul pe timp de vară, pentru a nu avea parte de incidente neplăcute.