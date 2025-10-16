B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Studiu: Mașinile hibride poluează de cinci ori mai mult decât se estima. Iată ce arată datele

Studiu: Mașinile hibride poluează de cinci ori mai mult decât se estima. Iată ce arată datele

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 10:29
Studiu: Mașinile hibride poluează de cinci ori mai mult decât se estima. Iată ce arată datele
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. „Emisiile reale cresc, în timp ce cele oficiale scad”
  3. Cum s-a ajuns la aceste cifre
  4. „Consumatorii sunt induși în eroare”

Un studiu, realizat pe 800.000 de mașini înregistrate în Europa, arată că vehiculele plug-in hybrid emit, în condiții reale, de aproape cinci ori mai mult dioxid de carbon decât indică testele oficiale de laborator.

Despre ce este vorba

Un raport publicat de organizația non-profit Transport and Environment (T&E) a arătat că mașinile plug-in hybrid sunt mult mai poluante decât se estima la început, conform The Guardian.

Analiza mai arată că emisiile reale de CO₂ ale vehiculelor plug-in hybrid sunt cu doar 19% mai mici față de cele ale mașinilor pe benzină sau motorină. Testele de laborator promiteau o reducere de până la 75%.

„Emisiile reale cresc, în timp ce cele oficiale scad”

Conform studiului, în 2023, emisiile reale ale vehiculelor, produse între 2021 și 2023, au fost de 4,9 ori mai mari decât cele măsurate în laborator.

„Emisiile reale cresc, în timp ce cele oficiale scad. Această diferență devine tot mai mare și reprezintă o problemă reală. În final, plug-in hybrid poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină”, a declarat Sofía Navas Gohlke, cercetător la T&E și coautoare a studiului.

Cum s-a ajuns la aceste cifre

Principala cauză a discrepanței este supraestimarea așa-numitului „factor de utilizare”, mai exact, proporția kilometrilor parcurși în mod electric față de total.

Studiul arată că doar 27% din drumuri sunt efectuate pe electric, în timp ce estimările oficiale indicau 84%.

Cercetătorii estimează că această subevaluare a poluării a permis marilor producători auto să evite amenzi de peste 5 miliarde de euro între 2021 și 2023, încadrându-se în țintele de emisii impuse de Uniunea Europeană.

„Consumatorii sunt induși în eroare”

„Afirmațiile îndrăznețe ale producătorilor despre cât de ecologice sunt mașinile hibride plug-in sunt, pur și simplu, false”, a declarat Colin Walker, analist de transport la Energy and Climate Intelligence Unit.

„Consumatorii sunt induși în eroare – mașinile hibride nu sunt cu mult mai bune decât mașinile convenționale, nici ca emisii, nici ca economie de combustibil”, a mai spus el.

Tags:
Citește și...
Un prototip Lamborghini condamnat la distrugere a fost salvat în România. Cum a fost posibil
Auto
Un prototip Lamborghini condamnat la distrugere a fost salvat în România. Cum a fost posibil
Proiect de lege pentru Codul Penal. Măsuri mai dure pentru șoferii care provoacă accidente mortale
Auto
Proiect de lege pentru Codul Penal. Măsuri mai dure pentru șoferii care provoacă accidente mortale
Schimbări majore pentru șoferii din România. MAI introduce viteza medie. Ce este și cum se aplică amenzile
Auto
Schimbări majore pentru șoferii din România. MAI introduce viteza medie. Ce este și cum se aplică amenzile
Schimbări majore. Ce mașini ar urma să fie interzise în București și cât vor plăti șoferii care încalcă regula
Auto
Schimbări majore. Ce mașini ar urma să fie interzise în București și cât vor plăti șoferii care încalcă regula
Schimbări majore în legislația RCA. Ce spun transportatorii despre modificări: „Un mecanism de abuz legalizat”
Auto
Schimbări majore în legislația RCA. Ce spun transportatorii despre modificări: „Un mecanism de abuz legalizat”
Sancțiune record în România. Ce a făcut un șofer de a rămas 300 de zile fără permis de conducere
Auto
Sancțiune record în România. Ce a făcut un șofer de a rămas 300 de zile fără permis de conducere
5 greșeli care scurtează viața anvelopelor de iarnă – și cum le poți evita
Auto
5 greșeli care scurtează viața anvelopelor de iarnă – și cum le poți evita
Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
Eveniment
Prima mașină, o alegere cu emoție și rațiune. Ce trebuie să știi înainte de a o cumpăra
România, cea mai stresantă țară din lume pentru șoferii începători. Dezastru în infrastructură și trafic sufocant
Auto
România, cea mai stresantă țară din lume pentru șoferii începători. Dezastru în infrastructură și trafic sufocant
Taxa pentru mașinile din alte județe în București. Măsura propusă de Dan Cristian Popescu vizează reducerea traficului și a poluării
Auto
Taxa pentru mașinile din alte județe în București. Măsura propusă de Dan Cristian Popescu vizează reducerea traficului și a poluării
Ultima oră
12:17 - Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
12:13 - Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
12:06 - Sora fostei ministre Carmen Dan, în centrul unei escrocherii de 1,3 milioane de euro! La audieri vor ajunge și afaceriști celebri
11:42 - Artist celebru, la mobilizare. Cum arată o zi de militărie
11:38 - Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
11:34 - Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
11:20 - Un nou cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul
11:08 - Nu mai avem acces la filme erotice? Scandal în Senat
11:02 - Oana Roman, dezvăluiri din căsnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei: „M-a traumatizat profund”. Ce spune despre o nouă relație
10:54 - Românii conduc topul european al risipei alimentare. 150 kg de mâncare aruncate anual la gunoi