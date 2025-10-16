Un studiu, realizat pe 800.000 de mașini înregistrate în , arată că vehiculele plug-in hybrid emit, în condiții reale, de aproape cinci ori mai mult dioxid de carbon decât indică testele oficiale de laborator.

Despre ce este vorba

Un raport publicat de organizația non-profit Transport and Environment (T&E) a arătat că mașinile plug-in hybrid sunt mult mai poluante decât se estima la început, conform

Analiza mai arată că emisiile reale de CO₂ ale vehiculelor plug-in hybrid sunt cu doar 19% mai mici față de cele ale mașinilor pe benzină sau motorină. Testele de laborator promiteau o reducere de până la 75%.

„Emisiile reale cresc, în timp ce cele oficiale scad”

Conform studiului, în 2023, emisiile reale ale vehiculelor, produse între 2021 și 2023, au fost de 4,9 ori mai mari decât cele măsurate în laborator.

„Emisiile reale cresc, în timp ce cele oficiale scad. Această diferență devine tot mai mare și reprezintă o problemă reală. În final, plug-in hybrid poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină”, a declarat Sofía Navas Gohlke, cercetător la T&E și coautoare a studiului.

Cum s-a ajuns la aceste cifre

Principala cauză a discrepanței este supraestimarea așa-numitului „factor de utilizare”, mai exact, proporția kilometrilor parcurși în mod electric față de total.

Studiul arată că doar 27% din drumuri sunt efectuate pe electric, în timp ce estimările oficiale indicau 84%.

Cercetătorii estimează că această subevaluare a poluării a permis marilor producători auto să evite amenzi de peste 5 miliarde de euro între 2021 și 2023, încadrându-se în țintele de emisii impuse de Uniunea Europeană.

„Consumatorii sunt induși în eroare”

„Afirmațiile îndrăznețe ale producătorilor despre cât de ecologice sunt mașinile hibride plug-in sunt, pur și simplu, false”, a declarat Colin Walker, analist de transport la Energy and Climate Intelligence Unit.

„Consumatorii sunt induși în eroare – mașinile hibride nu sunt cu mult mai bune decât mașinile convenționale, nici ca emisii, nici ca economie de combustibil”, a mai spus el.