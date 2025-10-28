Tu știi care sunt cele mai vândute modele auto, în România? În primele nouă luni ale anului 2025, piața auto din țara noastră a înregistrat o scădere cu 9% față de anul anterior, dar anumite modele au continuat să fie extrem de populare printre români.

Cele mai vândute modele auto. Cine domină clasamentele de vânzări

Printre cele mai vândute modele auto în România în 2025 se numără, potrivit :

Dacia Duster – Un SUV apreciat pentru versatilitate și preț accesibil.

Dacia Logan – Un sedan compact, ideal pentru familii.

Dacia Sandero – Un hatchback economic și ușor de întreținut.

Dacia Spring – Singurul model electric accesibil din portofoliul Dacia.

Skoda Octavia – Un model de import care a câștigat teren în fața unor mărci precum Tesla Model 3.

Ce factori influențează preferințele românilor

Românii continuă să aprecieze modelele auto care oferă un raport calitate-preț favorabil, fiabilitate și costuri de întreținere reduse. În plus, modelele hibride și electrice câștigă teren datorită stimulentelor fiscale și a interesului crescut pentru protecția mediului.

Care este contextul actual al pieței auto

Pe lângă modelele populare deja menționate, piața auto românească se confruntă și cu schimbări importante în preferințele consumatorilor. Din ce în ce mai mulți români se orientează spre mașini cu emisii reduse, electrice sau hibride, ceea ce a dus la creșterea vânzărilor pentru modele precum Dacia Spring.

În același timp, modelele tradiționale, cum ar fi Duster sau Logan, rămân favorite datorită costurilor reduse de întreținere și a fiabilității recunoscute. Industria auto din România încearcă să se adapteze la noile tendințe globale, inclusiv digitalizarea vânzărilor și accentul pe servicii post-vânzare. Experții estimează că această tranziție către mașinile electrice și hibride va continua să influențeze topurile de vânzări și în următorii ani, iar consumatorii vor avea la dispoziție o gamă tot mai diversificată de modele, potrivite pentru toate bugetele și nevoile.

În ciuda scăderii generale a înmatriculărilor, cererea pentru anumite modele rămâne ridicată. Producătorii locali, precum Dacia, continuă să joace un rol important în satisfacerea cerințelor pieței auto din România.