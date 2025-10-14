Anumite mașini ar putea fi interzise, în București, să circule în anumite perioade ale zilei. Primarul general interimar al Bucureștiului, , a lansat un proiect de hotărâre destinat reducerii aglomerației în orele de vârf.

Ce măsură propune Primăria Capitalei pentru fluidizarea traficului

Propunerea prevede că autovehiculele implicate în aprovizionare, curierat și salubrizare vor avea circulația și staționarea interzise între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, pe întreg teritoriul municipiului.

Edilul estimează că această restricție ar putea scoate din trafic peste 150.000 de vehicule în intervalele menționate, facilitând astfel circulația transportului public și a altor deplasări esențiale.

„În ultimii zece ani, numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, depășind 1,7 milioane de unități. La acestea se adaugă zilnic aproximativ 300.000 de vehicule din județele limitrofe. Orașul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”, a precizat Bujduveanu, potrivit Antena 3 CNN.

Cum pot bucureștenii să participe la dezbatere

Proiectul a fost publicat pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului București începând cu 14 octombrie și e deschis dezbaterii publice până pe 29 octombrie 2025. Cetățenii și organizațiile interesate pot transmite sugestii și observații care vor fi analizate înainte de aprobarea finală. Documentația completă este disponibilă la sau la sediul PMB.

Mașini interzise în București. Ce vehicule sunt exceptate

Există câteva excepții. De la interdicție vor fi exceptate:

Vehiculele de intervenție pentru urgențe (ambulanțe, pompieri, poliție, SMURD etc.);

Structurile din apărare și ordine publică (MApN, MAI, SRI etc.);

Vehiculele tehnico-edilitare pentru intervenții de urgență;

Mașinile pentru deszăpezire și combaterea poleiului;

Transporturile medicale urgente (medicamente, organe, produse sanguine etc.).

Mașini interzise în București. Ce amenzi sunt prevăzute

Încălcarea noilor reguli va fi considerată contravenție și sancționată cu 3.000–5.000 de lei. Controlul aplicării legislației va reveni Poliției Locale a Capitalei și structurilor din sectoare.

Raportul Direcției Transporturi subliniază că vehiculele de aprovizionare, curierat și salubritate, în special cele de gabarit mediu și mare, contribuie semnificativ la blocajele din trafic și la poluarea urbană. Autoritățile se inspiră din modele aplicate deja în orașe precum Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu sau Brașov, unde ferestrele orare restrictive pentru transportul de marfă au redus congestionarea în centrele urbane.

Dacă proiectul va primi toate avizele și va fi aprobat în Consiliul General, noile reguli vor intra în vigoare la o dată stabilită prin hotărârea finală. De asemenea, PMB poate organiza dezbateri publice suplimentare la cererea organizațiilor sau autorităților, până pe 26 noiembrie 2025.