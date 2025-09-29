Trei greșeli banale care strică mașina sunt făcute zilnic de mulți șoferi, fără să își dea seama. Chiar dacă mașina pare pregătită să facă față oricărei provocări, aceste obiceiuri aparent inofensive îi pot scurta semnificativ durata de viață și pot duce la reparații costisitoare, avertizează un cu experiență.

Care sunt cele trei greșeli banale care strică mașina

Mulți șoferi fac aceste greșeli banale: pornesc mașina cu aerul condiționat deja activat și accelerează imediat după ce au pus contactul. În realitate, ambele gesturi solicită suplimentar motorul exact în momentul cel mai sensibil, cel al pornirii. Dacă rămâne pornit, motorul trebuie să consume mai multă energie pentru a alimenta simultan procesul de funcționare și sistemul de răcire, ceea ce îl suprasolicită și duce, în timp, la uzură prematură.

În același timp, accelerarea imediată a motorului rece este la fel de dăunătoare. Uleiul nu a apucat să se distribuie uniform în toate componentele, iar piesele interne funcționează la o frecare crescută, ceea ce grăbește deteriorarea lor.

Soluția recomandată de specialiști este simplă. Pornește mașina cu aerul condiționat oprit, lasă motorul să funcționeze câteva zeci de secunde în ralanti, apoi activează climatizarea și începe deplasarea. În felul acesta, îi oferi timp mecanicii interne să ajungă la un regim optim de lucru și reduci considerabil riscul unor reparații costisitoare.

De asemenea, șoferii fac adesea greșeala de a lăsa volanul complet răsucit atunci când parchează. Deși pare o manevră normală, aceasta forțează pompa servodirecției și alte componente ale sistemului. Pe termen lung, rezultatul este deteriorarea rapidă a mecanismelor și reparații costisitoare.

Cum eviți greșelile care strică mașina

Mecanicul atrage atenția că multe defecțiuni scumpe apar din cauza unor obiceiuri mărunte, pe care șoferii le repetă zilnic fără să le dea importanță. Pornirea mașinii cu aerul condiționat deja activat, accelerarea motorului rece sau menținerea volanului complet răsucit sunt exact acele trei greșeli banale care strică mașina.

Deși efectele nu se simt imediat, în timp aceste practici duc la uzură prematură, consum mai mare și chiar la defecțiuni grave. Corectând aceste gesturi simple, șoferii își pot proteja mașina și îi pot prelungi durata de viață, economisind bani și evitând problemele neprevăzute, potrivit .