Vânzarea de mașini diesel, depășită în premieră anul acesta de vânzarea mașinilor electrice și hybrid. Tanczos Barna: Am primit o solicitare de majorare a sumelor pentru Rabla Plus. Vom analiza (VIDEO)

Vânzarea autoturismelor electrice și hybrid a depășit anul acesta, pentru prima dată, vânzarea autoturismelor cu motoare diesel, a anunțat Ministerul Mediului. Ministrul Tanczos Barna a comentat subiectul, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

Ce a spus Tanczos Barna, pe B1 TV, despre vânzarea de mașini electrice și programul Rabla Plus

Oficialul susține că sumele alocate Rabla Plus au crescut constant după schimbările în planificarea programului.

„Am crescut constant sumele alocate pentru acest program, în detrimentul și în paralel cu o reducere treptată a sumelor alocate pentru motoarele cu ardere internă, pentru motoarele clasice. În acest fel, am putut stimula semnificativ achiziția de mașini mai puțin poluatoare în România. Se și vede după un an și jumătate efectul în piață al acestor politici publice. Am avut și anul trecut o creștere semnificativă, procentual vorbind de peste 300%, a vânzărilor de mașini electrice, față de 2020, dar anul acesta deja efectele sunt vizibile, sunt mult, mult mai mari decât anul trecut. Anul acesta este primul an când în România mașinile noi înmatriculate cu motor diesel sunt mai puține decât cele prietenoase cu mediul, cele care sunt cu motor electric, electric hybrid plug-in și hybrid”, susține Tanczos Barna.

„În felul acesta, procentul de mașini electrice înmatriculate noi în România în 2022 este 7,9%, este cea mai mare cotă de piață constatată vreodată în România și acest lucru, fără doar și poate, nu s-ar fi realizat dacă programul Rabla Plus n-ar exista și n-ar avea aceste fonduri suplimentare față de anii precedenți”, a continuat ministrul Mediului.

Întrebat dacă mai există buget pentru a stimula programul, el a adăugat: „Există buget în continuare. Adevărul este că eu ieri am primit o solicitare de majorare a sumelor pentru acest program. Vom face o analiză săptămânile următoare să vedem dacă avem spațiu bugetar și dacă își permite AFM să crească bugetul pentru aceste mașini”.

Întrebat despre ce sume este vorba, Tanczos Barna a precizat: „Bugetul total alocat pentru acest program a fost 1,2 miliarde de lei pe anul acesta. A fost primul an când bugetul pentru electrice și hybrid plug-in a fost mai mare decât cel pentru motoarele clasice. Anul viitor și în 2024, această creștere rămâne ca o tendință, ca o politică publică stabilită. În septembrie vom avea o nouă sesiune de depunere de cereri pentru Rabla Clasic și Rabla Plus”.