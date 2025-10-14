B1 Inregistrari!
Schimbări majore pentru șoferii din România. MAI introduce viteza medie. Ce este și cum se aplică amenzile

Schimbări majore pentru șoferii din România. MAI introduce viteza medie. Ce este și cum se aplică amenzile

Ana Maria
14 oct. 2025, 14:51
Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan
Cuprins
  1. MAI introduce viteza medie. Cum va fi monitorizat automat traficul rutier
  2. Cum se vor aplica amenzile și ce este viteza medie
  3. Ce alte schimbări aduce proiectul Siguranță în Trafic
  4. Cum vor fi folosite fondurile din amenzi

MAI introduce viteza medie. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, prin chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, o serie de modificări importante la Codul Rutier. Acestea fac parte din proiectul „Siguranță în Trafic”, o inițiativă menită să reformeze sistemul rutier din România, să crească siguranța pe drumuri și să simplifice relația dintre șoferi și autorități.

MAI introduce viteza medie. Cum va fi monitorizat automat traficul rutier

Una dintre cele mai importante noutăți este implementarea sistemului național e-SIGUR, care a devenit operațional la 1 ianuarie 2025. Acesta va folosi peste 700 de camere mobile ale Poliției Române, la care se vor adăuga și camerele CNAIR și cele ale autorităților locale. Scopul este detectarea automată a abaterilor și procesarea rapidă a datelor în timp real.

Pentru eficiență, va funcționa un Centru de Monitorizare Automată a Traficului, care va gestiona sancțiunile și abaterile identificate.

Cum se vor aplica amenzile și ce este viteza medie

Pentru a simplifica sancționarea contravențiilor, MAI propune noi reguli clare:

  • dacă proprietarul mașinii este și conducătorul obișnuit, procesul-verbal va fi transmis automat;

  • dacă o altă persoană a condus, proprietarul o poate indica, iar procesul-verbal devine nul.

Se introduce și conceptul de viteză medie, deja folosit în mai multe state europene. Spre exemplu, dacă un vehicul parcurge un tronson de 10 kilometri în 5 minute, înseamnă că a avut o viteză medie de 120 km/h. Această metodă permite sancționarea excesului de viteză chiar fără oprirea directă de către poliție.

Ce alte schimbări aduce proiectul Siguranță în Trafic

Noile propuneri prevăd și:

  • sancționarea directă a proprietarului în caz de parcare neregulamentară;

  • corelarea valabilității permiselor cu evaluările medicale;

  • reguli flexibile pentru benzile de transport public, stabilite de autoritățile locale.

Platforma HUB va permite transmiterea online a documentelor, vizualizarea probelor foto, predarea virtuală a permisului suspendat și declararea rapidă a accidentelor minore.
Pentru cei fără acces digital, MAI promite servicii de asistență dedicate.

Cum vor fi folosite fondurile din amenzi

Prin proiectul Siguranță în Trafic, autoritățile își propun un sistem rutier modern, digital și sigur, aliniat standardelor europene. Proiectul include un mecanism de finanțare transparent. Mai exact, banii din amenzile plătite voluntar vor merge către educația rutieră, sistemele inteligente de trafic și dotările Poliției.
Fondurile vor fi distribuite între Ministerul Educației, MAI, CNAIR și autoritățile locale, în funcție de locul comiterii abaterii.

Toate propunerile se află în consultare publică, fiind transmise către Asociația Municipiilor din România și alte instituții. Scopul este adoptarea unor soluții echilibrate, adaptate nevoilor reale din trafic.

