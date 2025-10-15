15 octombrie. Cine a fost Sfântul Mucenic Luchian, prăznuit astăzi

Pentru creștinii ortodocși, în data de 15 octombrie se sărbătorește Sfântul Mucenic Luchian. S-a născut din părinți nobili, dar cum a rămas orfan la vârsta de 12 ani, a decis să doneze averea lor oamenilor săraci.

Unde s-a născut Sfântul Mucenic Luchian

Sfântul Mucenic Luchian s-a nascut în cetatea Samosata (Siria). De tânăr, avea obiceiul de a se hrăni doar cu pâine și apă, o data pe zi. Existau însă și săptămâni în care refuza să mănânce.

Munca în slujba lui Dumnezeu

Datorită învățăturii și sfințeniei sale a fost hirotonit preot în Antiohia. A îndreptat multe texte evreiești, pe care ereticii le strâmbaseră.

Sfântul Luchian s-a aflat pe lista celor care urmau să fie uciși la comanda împăratului Maximian, în vremea persecuțiilor. În timp ce era dus spre a fi judecat, a reușit să convertească la creștinism 40 de soldați, aceștia urmând să primească moarte mucenicească.

Moartea Sfântului Mucenic Luchian

Sfântul Mucenic Luchian a fost aruncat în temniță și lăsat să moară prin înfometare.

Însă, cu doar o zi înainte de a înceta din viață, câțiva creștini i-au adus pâine și apă în temniță. Întrebat unde să-i fie lăsate merindele, acesta a răspuns: „Pe pieptul meu să le puneți și va fi pristol viu al Dumnezeului celui viu”.

Așa s-a săvârșit Liturghia în temniță, pe pieptul celui care avea să devină Sfântul Mucenic Luchian. A doua zi, a trecut la cele veșnice, potrivit .

Ce s-a construit pe mormântul Sfântului Luchian

Amintim că pe mormântul Sfântului Luchian, Sfânta Elena, mama Sfântului împărat Constantin cel Mare, a ridicat o .

Alți sfinți care se pomenesc pe 15 octombrie