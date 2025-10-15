B1 Inregistrari!
15 octombrie. Cine a fost Sfântul Mucenic Luchian, prăznuit astăzi

15 octombrie. Cine a fost Sfântul Mucenic Luchian, prăznuit astăzi

15 oct. 2025, 13:40
15 octombrie. Cine a fost Sfântul Mucenic Luchian, prăznuit astăzi
Surfă foto: Dexologia.ro
Cuprins
  1. Unde s-a născut Sfântul Mucenic Luchian
  2. Munca în slujba lui Dumnezeu
  3. Moartea Sfântului Mucenic Luchian
  4. Ce s-a construit pe mormântul Sfântului Luchian
  5. Alți sfinți care se pomenesc pe 15 octombrie

Pentru creștinii ortodocși, în data de 15 octombrie se sărbătorește Sfântul Mucenic Luchian. S-a născut din părinți nobili, dar cum a rămas orfan la vârsta de 12 ani, a decis să doneze averea lor oamenilor săraci.

Unde s-a născut Sfântul Mucenic Luchian

Sfântul Mucenic Luchian s-a nascut în cetatea Samosata (Siria). De tânăr, avea obiceiul de a se hrăni doar cu pâine și apă, o data pe zi. Existau însă și săptămâni în care refuza să mănânce.

Munca în slujba lui Dumnezeu

Datorită învățăturii și sfințeniei sale a fost hirotonit preot în Antiohia. A îndreptat multe texte evreiești, pe care ereticii le strâmbaseră.

Sfântul Luchian s-a aflat pe lista celor care urmau să fie uciși la comanda împăratului Maximian, în vremea persecuțiilor. În timp ce era dus spre a fi judecat, a reușit să convertească la creștinism 40 de soldați, aceștia urmând să primească moarte mucenicească.

Moartea Sfântului Mucenic Luchian

Sfântul Mucenic Luchian a fost aruncat în temniță și lăsat să moară prin înfometare.

Însă, cu doar o zi înainte de a înceta din viață, câțiva creștini i-au adus pâine și apă în temniță. Întrebat unde să-i fie lăsate merindele, acesta a răspuns: „Pe pieptul meu să le puneți și va fi pristol viu al Dumnezeului celui viu”.

Așa s-a săvârșit Liturghia în temniță, pe pieptul celui care avea să devină Sfântul Mucenic Luchian. A doua zi, a trecut la cele veșnice, potrivit crestinortodox.ro.

Ce s-a construit pe mormântul Sfântului Luchian

Amintim că pe mormântul Sfântului Luchian, Sfânta Elena, mama Sfântului împărat Constantin cel Mare, a ridicat o biserică.

Alți sfinți care se pomenesc pe 15 octombrie

  • Sfântul Mc. AGILEU, care a pătimit în Cartagina;
  • Sfânta Cuv. AURELIA, pustnică din Strasbourg;
  • Sfântul Ier. ANTIOHIE, episcop de Lyon;
  • Sfântul Ier. CANNATUS, episcop de Marsilia;
  • Sfântul Ier. SEVER, episcop de Trier;
  • Sfântul Mc. FORTUNAT din Roma;
  • Sfântul Cuv. LEONARD, pustnic;
  • Sfânta Cuv. TECLA din Anglia.
