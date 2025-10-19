B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » 19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain

19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain

B1.ro
19 oct. 2025, 12:01
19 octombrie 2025: Biserica prăznuiește învierea fiului văduvei din Nain
Sursă foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. De ce l-a înviat Iisus pe fiul unei văduve din Nain
  2. Valoarea simbolică a învierii fiului unei văduve din Nain
  3. Minunile făcute de Iisus

Unul dintre momentele remarcabile din viaţa lui Iisus Hristos este relatat în Evanghelia după Luca şi descrie învierea fiului unei văduve din localitatea Nain. 

De ce l-a înviat Iisus pe fiul unei văduve din Nain

Povestea începe în momentul în care Iisus şi ucenicii săi merg spre cetatea Nain, în Galileea. Împreună cu ei se afla şi o mulţime mare. Apropiindu-se de poarta cetăţii, cei prezenţi au dat peste o procesiune funerară: ieşea din cetate sicriul unui tânăr, fiul unic al mamei lui — şi femeia era văduvă. Dincolo de durerea pierderii fiului, starea ei socială era extrem de fragilă în contextul cultural al vremii — fără soţ şi fără fiu, femeia rămânea practic lipsită de susţinere.

Ceea ce urmează este un gest de compasiune şi putere. Evangelistul consemnează că Iisus, „văzând-o”, „i-s-a făcut milă” şi îi spune: „Nu plânge!”. Apoi se apropie de sicriu (sau taraba pe care era purtat trupul) şi spune tânărului: „Tinere, ţie îţi zic, scoală-te!”. În acel moment, tânărul mort se ridică, începe să vorbească şi este predat mamei sale.

Reacţia celor prezenţi a fost una de uimire şi teamă: „Frica i-a cuprins pe toţi, şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: «Un prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat poporul Său.»”. Vestirea acestei întâmplări s-a răspândit rapid „în toată Iudeea şi împrejurimile”, potrivit crestinortodox.ro.

Valoarea simbolică a învierii fiului unei văduve din Nain

Minunea de la Nain are o valoare simbolică puternică: nu doar că tânărul a revenit la viață, dar, într-un context istoric în care femeile rămâneau complet vulnerabile fără sprijinul unei familii, gestul lui Iisus a reprezentat și o restaurare a demnității și speranței unei mame. De aceea, episodul este adesea amintit în predici și texte religioase ca un exemplu de iubire milostivă, dar și ca dovadă a puterii vieții asupra morții.

Minunile făcute de Iisus

Învierea fiului văduvei din Nain este considerată una dintre cele trei mari minuni prin care Iisus a înviat oameni din morți, alături de învierea fiicei lui Iair și a lui Lazăr din Betania. În ordinea relatărilor biblice, aceasta este prima înviere publică pe care o face, marcând un moment important în misiunea sa mesianică. Minunea din Nain – spre deosebire de alte episoade — nu a fost cerută. A fost un act spontan, izvorât din compasiune față de suferința mamei.

Potrivit Evangheliilor, Iisus a săvârșit zeci de minuni: vindecări de boli incurabile, alungarea demonilor, potolirea furtunii pe mare, înmulțirea pâinilor și a peștilor sau umblarea pe apă. Aceste fapte aveau dublu rol: pe de o parte, demonstrau puterea Lui asupra naturii, a bolii și a morții, iar pe de altă parte, transmiteau un mesaj spiritual — chemarea la credință și speranță.

Tags:
Citește și...
Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
calendar religios
Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
calendar religios
18 octombrie. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a pictat prima icoană a Maicii Domnului
18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
calendar religios
18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
calendar religios
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
calendar religios
Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Eveniment
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Rugăciunea pentru bolnavi. Ce să rostești, când te afli în suferință
calendar religios
Rugăciunea pentru bolnavi. Ce să rostești, când te afli în suferință
15 octombrie. Cine a fost Sfântul Mucenic Luchian, prăznuit astăzi
calendar religios
15 octombrie. Cine a fost Sfântul Mucenic Luchian, prăznuit astăzi
Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox
calendar religios
Rugăciunea către Sfânta Parascheva. Are mare putere asupra tuturor relelor! Sărbătoare mare în Calendarul Ortodox
Sfânta Parascheva 2025: Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce se dă de pomană în această zi sfântă
calendar religios
Sfânta Parascheva 2025: Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce se dă de pomană în această zi sfântă
Ultima oră
12:53 - Incendiu în Pipera: flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
11:28 - Vremea duminică, 19 octombrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării
10:26 - Putin i-ar fi mărturisit lui Trump ce condiție are pentru semnarea unui acord de pace cu Ucraina. „E ca și cum și-ar vinde propriul picior”
09:54 - Cristi Chivu, în lumina reflectoarelor după meciul Inter-AS Roma. Echipa antrenorului român marchează a șasea victorie consecutivă și redevine lider de seria A
09:22 - Protestele „No Kings” au scos în stradă sute de mii de americani. „Nu mă așteptam să găsesc fascism în Statele Unite”
08:43 - Experții din cadrul ISC au conchis: reabilitarea blocului afectat de explozia din Rahova ar costa mai mult decât construirea unui nou imobil. Ce urmează
23:53 - Arsenie Boca va fi canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Ceremonia oficială are loc la Mănăstirea Prislop, pe 28 noiembrie
23:09 - Planificarea unei vacanțe a devenit un experiment cu AI. Surpriza trăită de un cuplu
22:29 - Guvernul pregătește reorganizarea teritorială a României. Noi municipii, taxe diferite și orașe retrogradate
21:48 - Antrenorul echipei Rapid, profund marcat de explozia din Rahova. Familia sa locuiește în cartier: „Inima mea este alături de cei afectaţi”