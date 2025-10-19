Unul dintre momentele remarcabile din viaţa lui Iisus Hristos este relatat în Evanghelia după Luca şi descrie învierea fiului unei văduve din localitatea Nain.
Povestea începe în momentul în care Iisus şi ucenicii săi merg spre cetatea Nain, în Galileea. Împreună cu ei se afla şi o mulţime mare. Apropiindu-se de poarta cetăţii, cei prezenţi au dat peste o procesiune funerară: ieşea din cetate sicriul unui tânăr, fiul unic al mamei lui — şi femeia era văduvă. Dincolo de durerea pierderii fiului, starea ei socială era extrem de fragilă în contextul cultural al vremii — fără soţ şi fără fiu, femeia rămânea practic lipsită de susţinere.
Ceea ce urmează este un gest de compasiune şi putere. Evangelistul consemnează că Iisus, „văzând-o”, „i-s-a făcut milă” şi îi spune: „Nu plânge!”. Apoi se apropie de sicriu (sau taraba pe care era purtat trupul) şi spune tânărului: „Tinere, ţie îţi zic, scoală-te!”. În acel moment, tânărul mort se ridică, începe să vorbească şi este predat mamei sale.
Reacţia celor prezenţi a fost una de uimire şi teamă: „Frica i-a cuprins pe toţi, şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: «Un prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat poporul Său.»”. Vestirea acestei întâmplări s-a răspândit rapid „în toată Iudeea şi împrejurimile”, potrivit crestinortodox.ro.
Minunea de la Nain are o valoare simbolică puternică: nu doar că tânărul a revenit la viață, dar, într-un context istoric în care femeile rămâneau complet vulnerabile fără sprijinul unei familii, gestul lui Iisus a reprezentat și o restaurare a demnității și speranței unei mame. De aceea, episodul este adesea amintit în predici și texte religioase ca un exemplu de iubire milostivă, dar și ca dovadă a puterii vieții asupra morții.
Învierea fiului văduvei din Nain este considerată una dintre cele trei mari minuni prin care Iisus a înviat oameni din morți, alături de învierea fiicei lui Iair și a lui Lazăr din Betania. În ordinea relatărilor biblice, aceasta este prima înviere publică pe care o face, marcând un moment important în misiunea sa mesianică. Minunea din Nain – spre deosebire de alte episoade — nu a fost cerută. A fost un act spontan, izvorât din compasiune față de suferința mamei.
Potrivit Evangheliilor, Iisus a săvârșit zeci de minuni: vindecări de boli incurabile, alungarea demonilor, potolirea furtunii pe mare, înmulțirea pâinilor și a peștilor sau umblarea pe apă. Aceste fapte aveau dublu rol: pe de o parte, demonstrau puterea Lui asupra naturii, a bolii și a morții, iar pe de altă parte, transmiteau un mesaj spiritual — chemarea la credință și speranță.