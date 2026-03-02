B1 Inregistrari!
Acasa » calendar religios » 2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție

2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție

B1.ro
02 mart. 2026, 10:03
2 martie, zi de pomenire: Sfântul Teodot, episcopul care a ales credința în Hristos în locul fricii de persecuție
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Viața Sfântului Teodot și lupta pentru credință
  2. A mers singur la persecutori
  3. Torturi și martiriu pentru credință
  4. Sfârșitul vieții și moștenirea spirituală

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot este prăznuit pe 2 martie în calendarul creștin ortodox. Episcop al cetății Chirinia din Cipru, acesta este cunoscut pentru curajul de a-și apăra credința creștină în fața persecuțiilor din timpul împăratului roman Liciniu. A primit cununa muceniciei după torturi crunte, rămânând un exemplu de credință și sacrificiu.

Viața Sfântului Teodot și lupta pentru credință

Sfântul Teodot a trăit în perioada împăratului Licinius, cunoscut pentru politica de persecutare a creștinilor. Născut din părinți creștini și educat temeinic, Teodot a ajuns episcop în cetatea Chirinia, teritoriu aflat astăzi în zona Kyrenia District.

În timpul slujirii sale, Sfântul a mărturisit cu îndrăzneală credința creștină și a condamnat practicile religioase păgâne ale vremii, fapt care a atras mânia autorităților.

A mers singur la persecutori

Potrivit scrierilor din „Viețile Sfinților”, atunci când a aflat că este căutat, Sfântul Teodot nu s-a ascuns, ci s-a prezentat de bunăvoie în fața guvernatorului.

El a spus că adevărul nu trebuie ascuns și că este dator să-L propovăduiască pe Hristos. Mărturisirea sa a fost fermă, chiar și în fața amenințărilor.

Sfântul Teodot a afirmat că persecutorii sunt înspăimântați de puterea credinței creștine, deoarece „diavolii se tem de un om care este rob al lui Hristos”.

Torturi și martiriu pentru credință

Refuzând să renunțe la mărturisirea lui Hristos, episcopul a fost supus unor torturi brutale. În timpul chinurilor, i s-au bătut piroane în picioare, fiind obligat de soldați să meargă astfel pe drum.

Răbdarea și credința sa au impresionat mulți martori, iar o parte dintre cei care au asistat la suferința sa s-au convertit la creștinism.

Guvernatorul, temându-se de răspândirea credinței, a ordonat reîncarcerarea Sfântului Teodot pentru a împiedica influența predicilor sale asupra poporului.

Sfârșitul vieții și moștenirea spirituală

Sfântul Teodot a rămas în temniță până în anul 313, când împăratul Constantin cel Mare a emis Edictul de la Milano, prin care creștinii întemnițați au fost eliberați.

După eliberare, Sfântul și-a reluat activitatea episcopală și a mai slujit încă doi ani. Tradiția creștină arată că a adormit întru Domnul primind „îndoită cunună”: a arhieriei și a muceniciei, fiind numărat între nevoitorii credinței.

