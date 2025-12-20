B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » 20 decembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ignatie Teoforul. Unde pot fi văzute moaștele mucenicului

20 decembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ignatie Teoforul. Unde pot fi văzute moaștele mucenicului

B1.ro
20 dec. 2025, 14:16
20 decembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ignatie Teoforul. Unde pot fi văzute moaștele mucenicului
Sursă foto: Doxologia.ro
Cuprins
  1. Când a fost canonizat Sfântul Cuvios Serafim
  2. Moartea tragică a Sfântului Ignatie Teoforul
  3. Eforturile Sfântului Ignatie Teoforul în slujba Bisericii
  4. Unde pot fi văzute moaștele Sfântului Ignatie Teoforul, în România

Pentru Biserica Ortodoxă Română, 20 decembrie este data prăznuirii Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, dar și a Sfântului Ignatie Teoforul.

Când a fost canonizat Sfântul Cuvios Serafim

Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător a fost canonizat împreună cu alți 15 sfinți români, pe 4 februarie 2025, la la aniversarea a 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Romane.

Părintele Serafim Popescu s-a născut la data de 27 octombrie 1912. A fost stareț al Mănăstirii Sâmbăta de Sus, unde a păstorit cu dăruire și răbdare. A trecut la cele veșnice pe 20 decembrie 1990, dată care a devenit și ziua sa de prăznuire.

Moartea tragică a Sfântului Ignatie Teoforul

Sfântul Ignatie Teoforul a trăit în perioada 35–107 și este considerat de origine siriană. Tradiția spune că a fost episcop al Antiohiei și ucenic al Apostolilor. A suferit moarte martirică la Roma, în timpul domniei împăratului Traian. A fost aruncat la fiare în amfiteatrul roman, pentru credința sa creștină.

Numele de Teoforul are o semnificație profundă în tradiția creștină. Prima interpretare arată că el este „cel care a fost purtat de Dumnezeu” sau „cel care Îl poartă pe Dumnezeu”. A doua interpretare a numelui Teoforul se leagă de martiriul său. Tradiția spune că Sfântul Ignatie Îl purta pe Hristos în inima sa, iar asta pentru că, după moartea lui, s-a descoperit că inima fusese singurul lucru care rămăsese din corpul sfâșiat de fiare. În interiorul ei ar fi fost văzute literele care formau cuvântul „Teoforul”, potrivit crestinortodox.ro.

Eforturile Sfântului Ignatie Teoforul în slujba Bisericii

Sfântul Ignatie Teoforul a luptat împotriva învățăturilor greșite despre natura lui Hristos. El a respins ideea că Mântuitorul ar fi avut un trup aparent. A susținut cu fermitate realitatea întrupării, pătimirii și Învierii. Această mărturisire a fost esențială pentru credința Bisericii primare.

„Fiti, prin urmare, surzi cand vi se vorbeste de altceva decat de Iisus Hristos, Cel din semintia lui David, Fiu al Mariei, Cel Care cu adevarat S-a nascut, a mancat si a baut, Care cu adevarat a fost prigonit in timpul lui Pilat din Pont, Care cu adevarat a fost rastignit si a murit in vazul celor ceresti, al celor pamantesti si al celor de dedesubt, Care cu adevarat a inviat din morti” (Catre Tralieni, IX, 1).

De asemenea, Sfântul Ignatie a accentuat importanța unității Bisericii. A militat pentru comuniune, ceea ce a contribuit la consolidarea structurii Bisericii.

„Aveti grija sa nu luati parte decat la o singura Euharistie; caci nu exista decat un singur trup, Domnul nostru Iisus Hristos, si un singur potir spre unirea cu sangele Sau; un singur jertfelnic, dupa cum un singur episcop cu preotii si diaconii, impreuna cu mine slujitori”.

Unde pot fi văzute moaștele Sfântului Ignatie Teoforul, în România

Părți din moaștele Sfântului Ignatie Teoforul se află în mai multe locuri din România. Credincioșii le pot vedea și se pot ruga la ele în  Catedrala episcopală din Galați, la Schitul Darvari din Capitală și la Mănăstirea Tismana.

Tags:
Citește și...
Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi
calendar religios
Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi
Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
calendar religios
Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
calendar religios
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
calendar religios
Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
Sfântul Ierarh Dosoftei și cei cinci Sfinți Mari Mucenici – sărbătoriți azi, 13 decembrie, în calendarul ortodox
calendar religios
Sfântul Ierarh Dosoftei și cei cinci Sfinți Mari Mucenici – sărbătoriți azi, 13 decembrie, în calendarul ortodox
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi, 12 decembrie, pe Sfântul Spiridon. Cine a fost și cum este cinstit
calendar religios
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi, 12 decembrie, pe Sfântul Spiridon. Cine a fost și cum este cinstit
Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf- sărbătoriți astăzi, 10 decembrie, în calendarul ortodox românesc
calendar religios
Sfinții Mina, Ermoghen și Evgraf- sărbătoriți astăzi, 10 decembrie, în calendarul ortodox românesc
Ce sărbătoresc românii pe 9 decembrie? Semnificația Zămislirii Maicii Domnului și a Sfintei Ana
calendar religios
Ce sărbătoresc românii pe 9 decembrie? Semnificația Zămislirii Maicii Domnului și a Sfintei Ana
Sfântul Cuvios Patapie este sărbătorit pe 8 decembrie. Viața, minunile și semnificația zilei
calendar religios
Sfântul Cuvios Patapie este sărbătorit pe 8 decembrie. Viața, minunile și semnificația zilei
Sfânta Filofteia, sărbătorită pe 7 decembrie. Cine a fost și ce tradiții respectă credincioșii în această zi cu cruce roșie
calendar religios
Sfânta Filofteia, sărbătorită pe 7 decembrie. Cine a fost și ce tradiții respectă credincioșii în această zi cu cruce roșie
Ultima oră
13:47 - Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
13:10 - Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
12:42 - Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”
12:07 - Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
11:39 - Guvernul a alcătuit un comitet pentru analiza și revizuirea legilor din Justiție. Decizia Executivului vine după dezvăluirile din documentarul Recorder
10:37 - Donald Trump nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela. Consilierii președintelui american îl încurajează să ia atitudine: „Avem mai multă putere”
09:59 - Apar noi piedici în cercetarea lui Horațiu Potra! România are nevoie de acordul Emiratelor Arabe pentru anchetă
09:34 - Vremea astăzi, 20 decembrie. Atmosferă mohorâtă în jumătate de țară și soare, în cealaltă jumătate
09:01 - Radu Marinescu recunoaște că există nereguli în modul de funcționare al Justiției din România: „Semne de întrebare serioase au fost ridicate de mult timp”
08:30 - Câți bani urmează să primească țara noastră prin PNRR. Ministrul Proiectelor Europene a făcut anunțul: „Aceasta este suma pe care o așteptăm să intre în contul României”