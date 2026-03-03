B1 Inregistrari!
3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor

3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor

03 mart. 2026, 09:53
3 martie: Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc, mărturisitori ai credinței în vremea prigoanelor
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. În fața guvernatorului din Amasea
  2. Refuzul compromisului
  3. Mucenicia

Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox în ziua de 3 martie. Viețile lor sunt strâns legate de perioada marilor persecuții împotriva creștinilor, din timpul împăraților Dioclețian și Maximian (284-305), când mărturisirea credinței în Hristos putea aduce moartea.

Cei trei au fost ostași și prieteni apropiați ai Sfântul Mucenic Teodor Tiron, pomenit la 17 februarie. După mucenicescul sfârșit al acestuia, în cetatea Amasiei, Eutropie, Cleonic și Vasilisc au rămas în temniță pentru Hristos, refuzând să se lepede de credință.

Vasilisc era nepot al Sfântului Teodor, iar Eutropie și Cleonic erau frați de neam din Capadocia.

În fața guvernatorului din Amasea

Guvernatorul orașului Amasea din Capadocia le-a cerut celor trei să renunțe la credința creștină și să jertfească zeilor. Sfântul Eutropie a fost adus din închisoare în fața dregătorului, chiar în timp ce acesta se afla la masă, și a fost îndemnat să aducă jertfă idolilor, spre „învățătura” poporului.

Răspunsul său a fost categoric:

„Necredinciosule, voiești ca în turma lui Hristos să fiu povățuitor al pierzării? Să nu fie una ca aceea, pentru că grăiește Domnul meu: De va sminti cineva pe unul din cei mici, care cred în Mine, mai bine este să-și lege o piatră de moară de grumazi și să se înece în adâncul mării. Și iarăși zice: Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, căci ce împărtășire este luminii cu întunericul? Sau ce legătură are Biserica lui Dumnezeu cu idolii?” (Viețile Sfinților)

Refuzul compromisului

Pentru a-l îndupleca, dregătorul i-a propus un compromis: să spună doar în fața poporului că s-a închinat zeilor, iar apoi să se roage Dumnezeului său cum dorește. În schimb, ar fi primit aur, argint și haine scumpe. Sfântul mucenic a respins și această ofertă, spunând că scris este:

„Ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, iar sufletul își va pierde?”.

Cei de la masă îl îndemnau să se așeze alături de ei:

„Șezi, Eutropie, împreună cu noi, de mănâncă și bea și ascultă pe voievod”.

Însă Sfântul a răspuns:

„Să nu-mi fie mie, robul lui Hristos, să șed împreună cu necurații, pentru că grăiește proorocul David: Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și pe scaunul pierzătorilor n-a șezut’. Și iarăși: ‘N-am șezut în adunarea deșertăciunii și nu voi intra cu călcătorii de lege”. (Viețile Sfinților)

Mucenicia

În cele din urmă, pe 3 martie, Sfinții Eutropie și Cleonic au fost răstigniți în orașul Pontine Amasea (Asia Mică). Sfântul Vasilisc a fost omorât mai târziu, pe 22 mai, în orașul Comana.

Jertfa lor rămâne o mărturie a statorniciei în credință și a refuzului oricărui compromis în fața presiunilor lumești.

