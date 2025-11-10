Pe 10 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Arsenie Capadocianul. Acesta este unul dintre sfinții cuvioși ai secolului al XX-lea.

Copilăria Sfântului Arsenie Capadocianul

Sfântul Arsenie, numit adesea și Farasiotul, este originar din Farasa, o regiune cu doar câteva localități creștine, aflată la aproximativ două sute de kilometri depărtare de Capadocia. Creștinii din Farasa erau renumiți pentru viața lor curată, precum și pentru tăria cu care aceștia Îl mărturiseau pe Hristos înaintea păgânilor. În această regiune, micuță ca întindere, se aflau în jur de 50 de bisericuțe creștine, majoritatea funcționând ca mănăstiri.

Sfântul Arsenie s-a născut în anul 1840, în localitatea farasiotă Kefalohori. Părinții săi, Elefterie și Varvara, au avut numai doi copii: Vlasie și Teodor. Rămânând orfani încă de mici, cei doi copilași vor fi crescuți de o mătușă de-a lor. După câțiva ani, mătușa sa îl trimite pe tânărul Teodor la o altă mătușă, în localitatea Nigdi, spre a învăța meșteșugul învățăturii.

Copilăria cuviosului a fost una grea, creștinii fiind adesea prigoniți de musulmanii din jurul lor.

Odată, pe când se afla împreună cu fratele său pe pământul părinților săi, Teodor a căzut într-o apă în care era aproape să se înece. Vlasie, fratele cel mare, a început să se roage Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În scurt timp, Teodor s-a aflat scos din apă, mărturisind fratelui său cum un călugăr l-a apucat de mână și l-a tras afară.

Munca făcută de Sfântul Arsenie Capadocianul în slujba Bisericii

Pentru că mai multe rude de-ale sale erau învățători, tânărul Teodor a îmbrățișat și el acest drum curat. După ce l-a învățat pe copil tot ce a putut, mătușa l-a trimis pe acesta în localitatea Smirna, unde tânărul se va deprinde cu limbile străine: armeana, turca și franceza.

Nu după multă vreme, Teodor intră în Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul, aflată lângă orașul Flaviana, undeva la 15 kilometri de Cezareea. La vârsta de 26 de ani, tânărul Teodor este tuns în monahism, primind numele de Arsenie. Nu după multă vreme, el este hirotonit ierodiacon, potrivit .

Ajungând la vârsta de 30 de ani, cuviosul Arsenie a fost hirotonit ieromonah, iar mai apoi arhimandrit, de către mitropolitul Paisie al II-lea. Cu această ocazie, el a primit drept canon să meargă în regiunea natală și să-i ajute pe creștinii de acolo, învățându-i și slujind pentru ei.

Ajuns în satul natal, sfântul s-a ocupat foarte mult de copii, educându-i deopotrivă în cele ale școlii și ale Bisericii. În timpul slujbelor, sfântul citea Sfânta Evanghelie în greacă, în farasiotă și în turcă, astfel încât întregul popor să poată înțelege.

Cum îi ajuta Sfântul Arsenie Capadocianul pe oameni

Sfântul Arsenie Capadocianul făcea adesea colecte, prin satele învecinate, pentru cei mai nevoiași ai zonei. Încă din vremea vieții sale, sfântul îi vindeca pe cei bolnavi, îi izgonea pe diavoli și mijlocea de la Dumnezeu nașterea de prunci. În urma oricărui ajutor dăruit, sfântul nu primea niciodată nimic, nici , nici daruri, zicând: „Credința ortodoxă nu este de vânzare”.

În toamna anului 1958, fiind convins de sfințenia Sfântului Arsenie, cuviosul Paisie Aghioritul a ajuns în insula Cherchira, oprindu-se la mormântul aceluia. Nu puține au fost minunile ce au însoțit scoaterea din pământ a moaștelor sfântului și transportarea lor spre Mănăstirea Sfântul Ioan Teologul, din localitatea Sourouti. Patriarhia Ecumenică îl va canoniza pe Sfântul Arsenie Capadocianul în ziua de 11 februarie 1986.