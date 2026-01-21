B1 Inregistrari!
Ce sfânt sărbătorim pe 21 ianuarie? Semnificația zilei în calendarul ortodox

21 ian. 2026, 08:32
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Maxim Mărturisitorul
  2. Sfântul Neofit, exemplu de credință și smerenie
  3. Semnificația zilei pentru credincioși

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește marți, 21 ianuarie, pe Sfântul Maxim Mărturisitorul și pe Sfântul Neofit, două figuri importante ale creștinismului, cunoscute pentru statornicia în credință și curajul de a apăra adevărul în vremuri marcate de persecuții și conflicte teologice.

Ziua are o semnificație aparte pentru credincioși, fiind un prilej de reflecție asupra puterii credinței, a asumării suferinței și a fidelității față de valorile spirituale, indiferent de contextul istoric sau social.

Cine a fost Sfântul Maxim Mărturisitorul

Sfântul Maxim Mărturisitorul a trăit în secolul al VII-lea și este considerat unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe. Inițial funcționar la curtea imperială din Constantinopol, acesta a ales mai târziu viața monahală, dedicându-se studiului teologic și apărării credinței ortodoxe.

Sfântul Maxim s-a remarcat prin opoziția fermă față de erezia monotelită, care susținea că Hristos ar avea o singură voință. Refuzul său de a accepta compromisuri doctrinare i-a adus persecuții severe. A fost arestat, judecat, mutilat și exilat, însă nu și-a abandonat niciodată convingerile.

Pentru această jertfă, Biserica l-a numit „Mărturisitorul”, recunoscându-i rolul esențial în păstrarea adevărului de credință. Scrierile sale teologice sunt studiate și astăzi, fiind considerate fundamentale pentru doctrina ortodoxă.

Sfântul Neofit, exemplu de credință și smerenie

Tot pe 21 ianuarie este pomenit și Sfântul Neofit, cunoscut pentru viața sa curată și pentru devotamentul față de Dumnezeu. Deși nu la fel de mediatizat precum Sfântul Maxim, Sfântul Neofit este respectat pentru trăirea sa discretă, pentru smerenie și pentru rugăciunea neîncetată.

Viața sa este un exemplu de credință autentică, trăită în liniște și ascultare, fără dorința de recunoaștere publică.

Semnificația zilei pentru credincioși

Sărbătoarea de pe 21 ianuarie îi îndeamnă pe credincioși la introspecție și la reafirmarea valorilor creștine, precum adevărul, curajul și răbdarea în fața încercărilor. De asemenea, cei care poartă numele Maxim sau Neofit își sărbătoresc onomastica.

Biserica marchează această zi prin slujbe speciale și rugăciuni, amintind de importanța modelelor spirituale care au contribuit la păstrarea credinței de-a lungul secolelor.

