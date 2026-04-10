Ce simbolizează ploaia în Vinerea Mare. Semnificația din bătrâni

Biserica Ortodoxă comemorează moartea lui Hristos pe Cruce în Vinerea Mare, iar slujbele includ Utrenia Vinerii Mari, Vecernia și Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf. Există multe superstiții și obiceiuri legate de această zi. Iată ce se spune din bătrâni că se întâmplă dacă plouă în Vinerea Mare.

Ce simbolizează Vinerea Mare în tradiția creștină

În , comemorează moartea lui Hristos pe Cruce, punctul culminant al pătimirii Sale, potrivit declarațiilor. Comemorarea începe joi seara cu Utrenia Vinerii Mari și se încheie vineri după-amiaza cu Vecernia, care marchează coborârea Lui de pe Cruce și așezarea trupului Său în mormânt.

În această zi se comemorează suferințele lui Hristos: batjocura, coroana de spini, biciuirea, cuiele, setea, oțetul și fierea, strigătul de părăsire și tot ce a îndurat Mântuitorul pe Cruce. Moartea lui Iisus este descrisă drept revelația finală a ascultării și iubirii Sale perfecte, iar Golgota este menționată ca locul în care păcatul și răul și-au atins apogeul.

Ce înseamnă ploaia în această zi sfântă

Din bătrâni se spune că dacă plouă în Vinerea Mare, este un semn bun: dacă plouă în această zi, se spune că va fi un an bun și bogat. În schimb, în cazul în care nu plouă, se spune că nu va fi un an roditor, relatează strileprotv.ro.

Credințele populare despre vreme în Vinerea Mare includ tocmai această asociere între ploaie și belșugul anului următor. În trecut, populația a privit evenimentele meteorologice din această zi ca semne pentru roadele viitoare, iar expresia populară conform căreia ploaia aduce un an rodnic se regăsește frecvent în relatările .

Legat de apă, există și alte credințe: se spune că dacă te scufunzi în apă rece de trei ori în această zi, vei fi sănătos tot anul. În paralel, se mai vorbește despre „Vinerea Seacă” sau Vinerea Patimilor – asocierea zilei cu uscăciunea reflectă starea de doliu și justifică, în tradiție, evitarea muncilor. Astfel, seceta în această zi era privită ca semn al unui an mai puțin roditor.