Acasa » calendar religios » Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Iacob a lui Alfeu, prăznuit pe 9 octombrie

Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Iacob a lui Alfeu, prăznuit pe 9 octombrie

08 oct. 2025, 13:34
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Cine a fost Sfântul Iacob a lui Alfeu, prăznuit pe 9 octombrie
Sfântul Apostol Iacob Sursă foto: dexologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Iacob al lui Alfeu
  2. Cum a murit Sfântul Iacob al lui Alfeu
  3. Ce impact a avut munca sa asupra creștinătății
  4. Pe cine este bine să mai pomenim pe 9 octombrie
  5. Ce putem face în zilele de sărbătoare marcate cu cruce neagră

Astăzi, 8 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, unul dintre cei 12  Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos.

Cine a fost Sfântul Iacob al lui Alfeu

Sfântul Iacob a fost fratele Sfântului Apostol Matei, iar tatal lor se numea Alfeu. A fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și a propovăduit conceptele Evangheliei în sudul Palestinei și în Egipt.

Cum a murit Sfântul Iacob al lui Alfeu

Tradiția și cultura creștină spun că Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu a murit răstignit pe cruce de păgâni, potrivit creștinortodox.ro.

Ce impact a avut munca sa asupra creștinătății

Cu toate că nu este cunoscut prea multor creștini, munca Sfântului Apostol Iacob a lui Alfeu a convins mulți păgâni din sudul Palestinei și Egipt să creadă în existența lui Iisus Hristos. Ulterior insuflării credinței în Iisus Hristos, în regiune au fost construite biserici și au fost hirotoniți preoți și episcopi.

Pe cine este bine să mai pomenim pe 9 octombrie

Tot astazi, se face și pomenirea:

  • Icoanei Maicii Domnului – Potolește întristările noastre;
  • Sfinților Cuvioși Andronic și Atanasia, soșia lui;
  • A dreptului Avraam și a nepotului sau, Lot;
  • Sfintei Mucenițe Puplia;
  • Sfântului Cuvios Petru;
  • Sfântului Mucenic Ignatie Athonitul.

Ce putem face în zilele de sărbătoare marcate cu cruce neagră

Zilele din calendarul ortodox marcate cu cruce neagră sunt considerate momente de post, rugăciune și reflecție spirituală, nu de petrecere sau distracție. În astfel de zile, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele religioase, care au o semnificație aparte și comemorează evenimente sau martiri din istoria creștinismului.

De asemenea, este recomandat să se țină post alimentar, ca formă de curățire sufletească și trupească, și să se acorde timp pentru rugăciune, meditație și fapte bune. Nu se organizează nunți, botezuri sau alte petreceri, nu se lucrează pământul și nu se desfășoară activități casnice solicitante. Respectarea acestor tradiții arată evlavie și recunoștință față de jertfa sfinților și ajută credincioșii să se concentreze pe dimensiunea spirituală a vieții.

