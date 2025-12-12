Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi, 12 decembrie, pe Sfântul Spiridon. Acesta a fost unul dintre cei mai iubiți ierarhi ai Bisericii, cunoscut pentru viața sa smerită și minunile săvârșite prin rugăciune. Figura sa spirituală continuă să fie un reper de credință și simplitate pentru creștini. În întreaga lume ortodoxă, ziua sa este marcată prin slujbe și tradiții care îi cinstesc moștenirea.

Cine a fost Sfântul Spiridon

, sărbătorit în fiecare an pe 12 decembrie, provenea dintr-o familie modestă din Cipru, unde a trăit în secolul al IV-lea. Înainte de a ajunge episcop, și-a dus traiul ca păstor de oi, fiind cunoscut pentru firea sa blândă și curată. A fost căsătorit, iar împreună cu soția sa a avut o fiică, Irina. Viața lui, marcată de simplitate și ospitalitate, l-a făcut apreciat de întreaga comunitate.

După moartea soției, Spiridon a fost ales episcop al Trimitundei. Și-a exercitat misiunea episcopală cu demnitate și grijă până în anul 348, când s-a mutat la cele veșnice. Credincioșii l-au cinstit pentru puterea rugăciunii sale, atribuindu-i numeroase vindecări, motiv pentru care a fost numit „făcător de minuni”.

Ce contribuție a avut la Sinodul I Ecumenic

Sfântul Spiridon este amintit și pentru participarea la Sinodul de la Niceea din anul 325, unde a apărat credința în dumnezeirea lui Hristos împotriva ereziei lui Arie. Tradiția relatează că a folosit o cărămidă pentru a ilustra în chip minunat unitatea și diversitatea Persoanelor Sfintei Treimi: din cărămidă ar fi ieșit focul, apa și lutul, elemente care simbolizau această taină.

Cum este cinstit astăzi Sfântul Spiridon

Astăzi, moaștele sale se află în insula Corfu, în biserica ce îi poartă numele. De hram, ele sunt așezate spre închinare într-un loc special, iar în fiecare an sărbătoarea începe cu o săptămână înainte. De asemenea, raclele sunt purtate în procesiuni și cu alte ocazii, continuând o tradiție veche care exprimă evlavia credincioșilor față de acest mare ierarh și făcător de minuni.