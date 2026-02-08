În calendarul ortodox, astăzi, 8 februarie, sunt cinstiți Sfântul Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia. Acești doi sfinți reprezintă modele de curaj în fața prigoanei și de speranță pentru reconstruirea spirituală a poporului.
Sfântul Teodor Stratilat a trăit la trecerea dintre secolele III și IV, fiind un conducător militar respectat în cetatea Iracleea. În acea perioadă, împăratul Liciniu a declanșat o prigoană dură împotriva creștinilor. Auzind că Teodor este creștin și că îi convinge și pe alții să urmeze această credință, împăratul a mers personal în cetate pentru a-i cere să se închine idolilor.
Pentru a-și arăta credința, Teodor a cerut statuile de aur și argint ale zeilor sub pretextul că vrea să li se închine acasă. În realitate, el le-a distrus și a împărțit metalul prețios săracilor. Furios, împăratul l-a supus la chinuri groaznice. După cinci zile de temniță, Sfântul a fost răstignit. Deși trupul i-a fost străpuns de săgeți și rănit grav, o minune a avut loc: în timpul nopții, un înger l-a coborât de pe cruce și l-a vindecat complet. Această minune a dus la convertirea multor păgâni. În final, din porunca împăratului, Sfântului Teodor i s-a tăiat capul.
Sfântul Proroc Zaharia este cunoscut pentru activitatea sa de după exilul babilonic. Întors în Ierusalim, el a găsit templul dărâmat și poporul descurajat. Zaharia a avut opt viziuni prin care a îndemnat evreii să reconstruiască Templul Domnului cât mai repede. El a vestit momente esențiale din viața Mântuitorului, precum Intrarea în Ierusalim, vinderea pe 30 de arginți și străpungerea coastei Sale pe cruce. Prorocul Zaharia a murit în pace, la o vârstă înaintată, potrivit crestinortodox
Această zi amintește credincioșilor despre puterea sacrificiului și importanța rugăciunii. Sfântul Teodor este cinstit ca un „voievod al cerescului Împărat”, care a biruit prin credință. În același timp, figura Prorocului Zaharia subliniază protecția divină asupra celor care muncesc pentru Dumnezeu.