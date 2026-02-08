B1 Inregistrari!
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos

08 feb. 2026, 09:42
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
sursă foto: crestinortodox
Cuprins
  1. Originile Sfântului Teodor Stratilat
  2. Minunile săvârșite de Sfântul Teodor Stratilat și Sfântului Proroc Zaharia
  3. Care este semnificația zilei în calendarul ortodox

În calendarul ortodox, astăzi, 8 februarie, sunt cinstiți Sfântul Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia. Acești doi sfinți reprezintă modele de curaj în fața prigoanei și de speranță pentru reconstruirea spirituală a poporului.

Originile Sfântului Teodor Stratilat

Sfântul Teodor Stratilat a trăit la trecerea dintre secolele III și IV, fiind un conducător militar respectat în cetatea Iracleea. În acea perioadă, împăratul Liciniu a declanșat o prigoană dură împotriva creștinilor. Auzind că Teodor este creștin și că îi convinge și pe alții să urmeze această credință, împăratul a mers personal în cetate pentru a-i cere să se închine idolilor.

Minunile săvârșite de Sfântul Teodor Stratilat și Sfântului Proroc Zaharia

Pentru a-și arăta credința, Teodor a cerut statuile de aur și argint ale zeilor sub pretextul că vrea să li se închine acasă. În realitate, el le-a distrus și a împărțit metalul prețios săracilor. Furios, împăratul l-a supus la chinuri groaznice. După cinci zile de temniță, Sfântul a fost răstignit. Deși trupul i-a fost străpuns de săgeți și rănit grav, o minune a avut loc: în timpul nopții, un înger l-a coborât de pe cruce și l-a vindecat complet. Această minune a dus la convertirea multor păgâni. În final, din porunca împăratului, Sfântului Teodor i s-a tăiat capul.

Sfântul Proroc Zaharia este cunoscut pentru activitatea sa de după exilul babilonic. Întors în Ierusalim, el a găsit templul dărâmat și poporul descurajat. Zaharia a avut opt viziuni prin care a îndemnat evreii să reconstruiască Templul Domnului cât mai repede. El a vestit momente esențiale din viața Mântuitorului, precum Intrarea în Ierusalim, vinderea pe 30 de arginți și străpungerea coastei Sale pe cruce. Prorocul Zaharia a murit în pace, la o vârstă înaintată, potrivit crestinortodox

Care este semnificația zilei în calendarul ortodox

Această zi amintește credincioșilor despre puterea sacrificiului și importanța rugăciunii. Sfântul Teodor este cinstit ca un „voievod al cerescului Împărat”, care a biruit prin credință. În același timp, figura Prorocului Zaharia subliniază protecția divină asupra celor care muncesc pentru Dumnezeu.

