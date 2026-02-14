B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Moșii de iarnă 2026, ziua pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă. Ce semnificație are Sâmbăta Morților pe 14 februarie

Moșii de iarnă 2026, ziua pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă. Ce semnificație are Sâmbăta Morților pe 14 februarie

B1.ro
14 feb. 2026, 14:18
Moșii de iarnă 2026, ziua pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă. Ce semnificație are Sâmbăta Morților pe 14 februarie

Moșii de iarnă din 2026, cunoscuți în calendarul ortodox drept Sâmbăta Morților, sunt prăznuiți pe 14 februarie și marchează una dintre cele mai importante zile de pomenire. Credincioșii participă la slujbe speciale și respectă tradiții vechi, transmise din generație în generație, dedicate celor trecuți la cele veșnice.

De ce sunt prăznuiți Moșii de iarnă pe 14 februarie

În 2026, Moșii de iarnă sunt celebrați pe 14 februarie, data fiind stabilită în funcție de calendarul pascal și nu de o zi fixă. Această sâmbătă precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, cunoscută și ca Duminica Lăsatului sec de carne, care anunță apropierea Postului Mare.

În tradiția ortodoxă, zilele de sâmbătă sunt dedicate pomenirii morților, motiv pentru care această zi are o încărcătură spirituală aparte. În biserici se oficiază Sfânta Liturghie și slujba Parastasului, iar credincioșii aduc daruri simbolice pentru cei adormiți.

În lăcașurile de cult, preoții pomenesc numele celor decedați, rostite de credincioși pe pomelnice aduse special pentru această zi. Coliva, colacii și vinul sunt sfințite în timpul slujbei și apoi împărțite ca pomană.

Ce obiceiuri sunt respectate în această zi

Tradiția spune că, de Moșii de iarnă, se oferă mâncare gătită, însoțită de vase noi, care nu se mai întorc în familie. Printre cele mai frecvente daruri se regăsesc coliva, colacii, sarmalele, piftiile, plăcintele, fructele și vinul.

Un obicei păstrat mai ales în mediul rural este oferirea hranei în străchini, farfurii sau căni noi, considerate simboluri ale sufletului celui pomenit. De multe ori, pachetul este completat cu o lingură, un prosop și o lumânare aprinsă, relatează Antena3.

Mulți credincioși merg la cimitir pentru a curăța mormintele, a aprinde lumânări și a rosti rugăciuni pentru cei dragi. În credința populară, se spune că sufletele morților se întorc simbolic acasă, iar liniștea trebuie păstrată.

Din acest motiv, nu se lucrează, nu se spală rufe și nu se fac treburi grele, pentru a nu tulbura odihna celor adormiți. Ziua este dedicată reculegerii, rugăciunii și respectării tradițiilor moștenite.

Care este semnificația spirituală a Moșilor de iarnă

Moșii de iarnă reprezintă un moment de reflecție și solidaritate creștină, prin care cei vii își amintesc de înaintași. Pomenirea morților este considerată un act de iubire, care exprimă speranța în înviere și viața veșnică.

Prin slujbe și pomană, credincioșii mențin vie legătura dintre generații și reafirmă valorile fundamentale ale credinței ortodoxe.

Tags:
Citește și...
Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt
calendar religios
Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt
Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
calendar religios
Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
calendar religios
11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
calendar religios
Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
calendar religios
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
calendar religios
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
calendar religios
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
calendar religios
Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme
calendar religios
Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme
Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
calendar religios
Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
Ultima oră
17:09 - Procesul de pace cu Rusia. Zelenski reproșează administrației Trump că-i cere mai multe concesii lui decât lui Putin
16:46 - Tragedie într-o localitate din Sibiu. Copil de șapte ani strivit de un balot de fân
16:27 - Concluzie șoc a experților britanici. Aleksei Navalnîi a murit otrăvit cu o toxină foarte rară
16:03 - Record de turiști români în Bulgaria. Cum a devenit țara vecină o destinație preferată
15:26 - Ministrul Apărării, replică la criticile că România cumpără „vechituri” pentru Armată. De unde au pornit acuzațiile
14:53 - Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene
13:50 - Marco Rubio reafirmă legătura dintre SUA și Europa la Conferința de Securitate de la München. Ce mesaj transmite despre alianța transatlantică (VIDEO)
13:03 - Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026
12:31 - Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră
11:32 - Al treilea shutdown din mandatul lui Trump. Ce a declanșat paralizia bugetară a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite