Patriarhul Daniel cere întărirea valorilor familiei în Pastorala de Paști

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, transmite în Pastorala de Paşti necesitatea afirmării cu tărie a sfinţeniei căsătoriei, solidarităţii în familie şi demnităţii maternităţii şi paternităţii, potrivit declaraţiilor sale. Mesajul, adresat cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, face apel la susţinerea familiei creştine faţă de „modele” străine de valorile creştine.

Ce solicită Patriarhul Daniel comunităţii religioase

În Pastorala de Paşti, Patriarhul , Daniel, subliniază necesitatea afirmării cu tărie a „sfinţeniei căsătoriei, solidarităţii în familie şi între familii, demnităţii maternităţii, a paternităţii, a filiaţiei şi a fraternităţii”, ca daruri ale iubirii lui Dumnezeu, ce trebuie cultivate în comuniune de iubire şi coresponsabilitate, potrivit declaraţiilor. Preafericirea Sa îndeamnă la o atitudine clară în faţa celor ce propun „modele” străine de valorile creştine.

Patriarhul Daniel îndeamnă ortodocşi „să încurajeze şi să susţină familiile care au o viaţă creştină duhovnicească”, precum şi „să sprijine material şi spiritual familiile cu mulţi copii, familiile monoparentale sau aflate în situaţii dificile”. De asemenea, solicită încurajarea enoriaşilor „să contribuie la sprijinirea familiilor sărace, precum şi la educaţia religios-morală a copiilor din comunitate”, conform Digi24.

Cum sunt descrise provocările familiei creştine

Patriarhul Daniel menţionează că, „în societatea contemporană, familia creştină trăieşte uneori într-o lume indiferentă sau confuză din punct de vedere spiritual, fiind confruntată, adeseori, cu multiple provocări şi crize precum sărăcia, migraţia, şomajul, alcoolismul, drogurile, depresia, divorţul şi nesiguranţa zilei de mâine”. Această enumerare vizează atât aspecte materiale, cât şi probleme sociale şi morale, potrivit declaraţiilor.

Înaltul ierarh atrage atenţia asupra nevoii de a oferi sprijin „familiilor care au copii bolnavi, dar şi persoanelor adulte singure, sărace, bolnave, vârstnice, descurajate, îndoliate şi îndurerate”, recomandând pentru acestea „o rugăciune, o faptă bună şi un cuvânt bun” ca semne ale iubirii lui Hristos. subliniază cerinţa de solidaritate şi comuniune fraternă în rândul credincioşilor.

Ce semnificaţie are proclamarea anului 2026

Preafericirea Sa aminteşte că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept „Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine” şi „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosiţe, muceniţe, monahii, soţii şi mame)”, subliniind astfel rolul esenţial al familiei şi al femeii creştine în Biserică şi în societate.

Patriarhul Daniel reaminteşte rostul femeilor mironosiţe „purtătoare de aromate” care au fost primele care au primit vestea Învierii, evocând curajul lor împreună cu Maica Domnului. În încheierea pastoralei, Preafericirea Sa urează tuturor „calde doriri de sănătate şi fericire” şi „Hristos a Înviat! Adevărat a înviat!”