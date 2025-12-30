Mii de credincioși sunt așteptați marți, de Bobotează, pe Colina Patriarhiei, unde Biserica Ortodoxă Română va organiza tradiționala slujbă de sfințire a apelor. Evenimentul are o semnificație religioasă majoră și marchează finalul sărbătorilor de iarnă.

Cum se desfășoară programul liturgic de Bobotează la Catedrala Patriarhală

Potrivit informațiilor transmise de Biroul de Presă al , programul liturgic de la Catedrala Patriarhală este structurat pe mai multe momente importante, desfășurate pe parcursul dimineții de 6 ianuarie 2026.

Între orele 8:30 și 10:30, credincioșii vor putea participa la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, aflată pe Colina Patriarhiei.

Imediat după încheierea Liturghiei, începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale va avea loc Slujba Sfințirii Mari a apei, cunoscută sub numele de Agheasma Mare.

Slujba va fi oficiată de , iar credincioșii prezenți vor fi binecuvântați prin stropire cu apa sfințită, conform rânduielii bisericești.

Când și cum va fi distribuită Agheasma Mare credincioșilor

Distribuirea apei sfințite va începe în jurul orei 11:30, la Baldachinul Sfinților, amplasat în apropierea Catedralei Patriarhale, acolo unde se adună, de regulă, un număr mare de credincioși.

Fiecare persoană prezentă va primi câte o sticlă de 0,5 litri cu Agheasmă Mare, apa fiind îmbuteliată special pentru acest eveniment religios de amploare.

În total, vor fi distribuiți aproximativ 10.000 de litri de Agheasmă Mare, pregătiți în avans pentru a răspunde cererii ridicate din partea credincioșilor veniți la sărbătoare, transmite Antena3.

Ce semnificație religioasă are sărbătoarea Bobotezei

Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox și marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă, având un profund caracter simbolic.

În credința ortodoxă, această zi amintește de Botezul Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului, la vârsta de 30 de ani, înainte de începerea activității Sale publice. Slujba de sfințire a apelor are semnificația unei purificări a mediului înconjurător și este considerată un act simbolic de regenerare spirituală și cosmică.

Conform tradiției Bisericii Ortodoxe, Agheasma Mare se consumă dimineața, pe nemâncate, în perioada cuprinsă între Bobotează și Odovania praznicului, care are loc pe 14 ianuarie. După această perioadă, apa sfințită este păstrată în locuințe și poate fi folosită doar în situații speciale, cu binecuvântarea preotului duhovnic.

Sărbătoarea Botezului Domnului este urmată, pe 7 ianuarie, de prăznuirea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului.