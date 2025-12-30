B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală: 10.000 de litri de Agheasmă Mare pentru credincioși

Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală: 10.000 de litri de Agheasmă Mare pentru credincioși

B1.ro
30 dec. 2025, 13:24
Programul slujbei de Bobotează la Catedrala Patriarhală: 10.000 de litri de Agheasmă Mare pentru credincioși
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum se desfășoară programul liturgic de Bobotează la Catedrala Patriarhală
  2. Când și cum va fi distribuită Agheasma Mare credincioșilor
  3. Ce semnificație religioasă are sărbătoarea Bobotezei

Mii de credincioși sunt așteptați marți, de Bobotează, pe Colina Patriarhiei, unde Biserica Ortodoxă Română va organiza tradiționala slujbă de sfințire a apelor. Evenimentul are o semnificație religioasă majoră și marchează finalul sărbătorilor de iarnă.

Cum se desfășoară programul liturgic de Bobotează la Catedrala Patriarhală

Potrivit informațiilor transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, programul liturgic de la Catedrala Patriarhală este structurat pe mai multe momente importante, desfășurate pe parcursul dimineții de 6 ianuarie 2026.

Între orele 8:30 și 10:30, credincioșii vor putea participa la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, aflată pe Colina Patriarhiei.

Imediat după încheierea Liturghiei, începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale va avea loc Slujba Sfințirii Mari a apei, cunoscută sub numele de Agheasma Mare.

Slujba va fi oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar credincioșii prezenți vor fi binecuvântați prin stropire cu apa sfințită, conform rânduielii bisericești.

Când și cum va fi distribuită Agheasma Mare credincioșilor

Distribuirea apei sfințite va începe în jurul orei 11:30, la Baldachinul Sfinților, amplasat în apropierea Catedralei Patriarhale, acolo unde se adună, de regulă, un număr mare de credincioși.

Fiecare persoană prezentă va primi câte o sticlă de 0,5 litri cu Agheasmă Mare, apa fiind îmbuteliată special pentru acest eveniment religios de amploare.

În total, vor fi distribuiți aproximativ 10.000 de litri de Agheasmă Mare, pregătiți în avans pentru a răspunde cererii ridicate din partea credincioșilor veniți la sărbătoare, transmite Antena3.

Ce semnificație religioasă are sărbătoarea Bobotezei

Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox și marchează ultima zi din ciclul sărbătorilor de iarnă, având un profund caracter simbolic.

În credința ortodoxă, această zi amintește de Botezul Domnului Iisus Hristos în apele Iordanului, la vârsta de 30 de ani, înainte de începerea activității Sale publice. Slujba de sfințire a apelor are semnificația unei purificări a mediului înconjurător și este considerată un act simbolic de regenerare spirituală și cosmică.

Conform tradiției Bisericii Ortodoxe, Agheasma Mare se consumă dimineața, pe nemâncate, în perioada cuprinsă între Bobotează și Odovania praznicului, care are loc pe 14 ianuarie. După această perioadă, apa sfințită este păstrată în locuințe și poate fi folosită doar în situații speciale, cu binecuvântarea preotului duhovnic. 

Sărbătoarea Botezului Domnului este urmată, pe 7 ianuarie, de prăznuirea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului.

Tags:
Citește și...
Sfinții 20.000 de Mucenici din Nicomidia, prăznuiți pe 28 decembrie. Martiriul cutremurător din ziua de Crăciun
calendar religios
Sfinții 20.000 de Mucenici din Nicomidia, prăznuiți pe 28 decembrie. Martiriul cutremurător din ziua de Crăciun
Sfântul Apostol și întâiul Mucenic Ștefan, pomenit pe 27 decembrie. Primul martir creștin și mărturisitor al lui Hristos
calendar religios
Sfântul Apostol și întâiul Mucenic Ștefan, pomenit pe 27 decembrie. Primul martir creștin și mărturisitor al lui Hristos
Sfânta Muceniță Eugenia, sărbătorită pe 24 decembrie. Ziua în care credincioșii se pregătesc să întâmpine Nașterea Domnului
calendar religios
Sfânta Muceniță Eugenia, sărbătorită pe 24 decembrie. Ziua în care credincioșii se pregătesc să întâmpine Nașterea Domnului
23 decembrie: Biserica Ortodoxă pomenește Sfinții 10 Mucenici din Creta
calendar religios
23 decembrie: Biserica Ortodoxă pomenește Sfinții 10 Mucenici din Creta
Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie
calendar religios
Sfânta Anastasia și Sfântul Petru Movilă, sărbătoriți pe 22 decembrie
20 decembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ignatie Teoforul. Unde pot fi văzute moaștele mucenicului
calendar religios
20 decembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ignatie Teoforul. Unde pot fi văzute moaștele mucenicului
Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi
calendar religios
Sfântul Proroc Daniel, sărbătoare importantă pe 17 decembrie. Cine a fost și ce rugăciune este bine să spui astăzi
Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
calendar religios
Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
calendar religios
Sfântul Mucenic Elefterie, prăznuit pe 15 decembrie. Cine a fost și de ce este cinstit de credincioși
Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
calendar religios
Azi, 14 decembrie, îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie: Credință în Fața Prigoanei
Ultima oră
13:53 - Ce să faci în noaptea de Revelion. Aceste obiceiuri îți aduc noroc, dragoste, liniște și echilibru în noul an
13:30 - Motivul pentru care zeci de mii de români au plecat din Marea Britanie. În ce țară au ales aceștia să locuiască
12:58 - Atac frontal al lui Călin Georgescu la Nicușor Dan, în scandalul anulării alegerilor: „Îmi asum integral toate consecințele legale”
12:37 - Bucureștiul introduce taxa turistică din 2026. Cât vor plăti turiștii care se cazează în București
12:19 - Robotul dat dispărut în Antarctica s-a întors cu informații terifiante. Ce date alarmante a obținut
11:54 - Ninsoare abundentă în acest județ din România. Cât de mare este stratul de zăpadă, drumarii au intervenit urgent
11:40 - Tragedie la Grădina Zoologică din Craiova: un pui de tigru alb, victima vizitatorilor neglijenți
11:23 - Ministrul Apărării anunță schimbări în sistemul pensiilor militare. Cum vrea să corecteze inechităţile și ce se întâmplă cu salariile militarilor (VIDEO)
10:44 - Lovitură grea pentru români. Orașul unde taxa pe gunoi va exploda de la 1 ianuarie 2026. Iată cât vor avea de plătit
10:21 - Guvernul schimbă regulile în sănătate: control mai strict al concediilor medicale și noi plăți pentru medicii de familie