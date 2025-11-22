B1 Inregistrari!
Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi pe Sfânta Muceniță Cecilia. Cine a fost și de ce este sărbătorită pe 22 noiembrie

Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi pe Sfânta Muceniță Cecilia. Cine a fost și de ce este sărbătorită pe 22 noiembrie

B1.ro
22 nov. 2025, 12:50
Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi pe Sfânta Muceniță Cecilia. Cine a fost și de ce este sărbătorită pe 22 noiembrie
Sfânta Muceniță Cecilia sursa foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfânta Muceniță Cecilia
  2. De ce este sărbătorită azi, 22 noiembrie
  3. Cum ne rugăm Sfintei Mucenițe Cecilia

Astăzi, 22 noiembrie 2025, Biserica o cinstește pe Sfânta Muceniță Cecilia, o fecioară martiră din Roma, al cărei nume înseamnă, potrivit unor interpretări, „crin ceresc”. Viața ei s-a desfășurat în secolul al II-lea sau al III-lea, iar povestea ei este o mărturie despre puterea credinței de a transforma suflete, chiar și în fața celor mai mari încercări și a morții.

Cine a fost Sfânta Muceniță Cecilia

Sfânta Cecilia provenea dintr-o familie de neam mare din Roma și a trăit în primele veacuri ale creștinismului. Deși crescută într-o societate păgână, inima ei a fost dedicată în întregime lui Hristos, căruia I-a jurat feciorie veșnică. Cu toate acestea, părinții au obligat-o să se căsătorească cu un tânăr nobil păgân numit Valerian.

În ziua nunții, în timp ce alții se desfătau cu muzică și ospăț, Sfânta Cecilia stătea retrasă, cântând în inima ei lui Hristos și rugându-se fierbinte să fie păzită în feciorie. Datorită acestei legende, precum și a faptului că în acea vreme s-a auzit cântare îngerească, ea este venerată în mod tradițional ca patroana cerească a muzicienilor și a cântului bisericesc.

În noaptea nunții, Cecilia i-a mărturisit lui Valerian despre îngerul care îi păzea curăția și l-a îndemnat să meargă la Episcopul Urban I pentru a primi Botezul. Valerian a ascultat-o și, după Botez, a putut vedea el însuși îngerul, care i-a dăruit lui și Ceciliei coronițe de crini și trandafiri. Ulterior, soții au reușit să-l aducă la credință și pe Tiburtie, fratele lui Valerian. Timp de mulți ani, ei și-au folosit averea pentru a face milostenie și pentru a îngriji trupurile sfinților martiri.

De ce este sărbătorită azi, 22 noiembrie

Pomenirea Sfintei Mucenițe Cecilia este fixată pe 22 noiembrie în calendarul Bisericii Ortodoxe, deoarece aceasta este ziua în care a suferit martiriul și a trecut la veșnicie.

Persecuția s-a declanșat atunci când soții au fost prinși în timp ce îngropau trupurile martirilor creștini. Mai întâi, Valerian și Tiburtie au fost judecați și, refuzând să se închine idolilor, au fost decapitați. Înaintea lor, a fost martirizat și ostașul Maxim, care s-a convertit văzând credința lor neclintită.

Apoi a venit rândul Ceciliei. Guvernatorul Almahie a supus-o la chinuri groaznice. Ea a fost închisă într-o baie încinsă (un caldarium), unde trebuia să moară prin asfixiere și arșiță. Însă, Sfânta a rămas nevătămată timp de trei zile, îngerul lui Hristos răcorind baia.

În cele din urmă, Almahie a ordonat să fie decapitată. Călăul a lovit-o de trei ori cu sabia, dar nu a reușit să-i desprindă capul de trup. Lăsată să moară, Sfânta Cecilia a trăit încă trei zile în chinuri groaznice, timp în care a propovăduit celor adunați la căpătâiul ei și a dat ultima dorință: ca averea ei să fie împărțită săracilor și ca casa ei să fie transformată în biserică. Așa s-a împlinit, iar Bazilica Santa Cecilia in Trastevere din Roma este ridicată pe locul casei sale. Moartea ei pe 22 noiembrie este un simbol al biruinței credinței asupra suferinței și morții.

Cum ne rugăm Sfintei Mucenițe Cecilia

Ca unei sfinte care și-a păzit fecioria și a suferit cu demnitate martiriul, ne rugăm Sfintei Cecilia cerând:

  • Tărie în păstrarea curăției: Să ne ajute să ne păstrăm trupul și sufletul neîntinate în fața ispitelor.
  • Luminarea celor rătăciți: Să mijlocească pentru convertirea celor dragi care nu L-au aflat încă pe Hristos (precum i-a convertit pe Valerian și Tiburtie).
  • Har pentru cântarea bisericească: Să ne inspire și să ne ajute pe toți cei care folosim darul muzicii pentru slava lui Dumnezeu.
