Sfântul Apostol și Evanghelist Matei: cine a fost și de ce este sărbătorit pe 16 noiembrie

16 nov. 2025, 08:53
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
  2. Evanghelia după Matei, prima din Noul Testament
  3. Tradiții și obiceiuri în România pe 16 noiembrie
  4. Semnificația zilei de 16 noiembrie

În fiecare an, pe 16 noiembrie, creștinii ortodocși din România îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și autor al primei Evanghelii din Noul Testament. Această zi este una importantă în calendarul ortodox, fiind legată atât de viața lui exemplară, cât și de misiunea sa esențială în răspândirea credinței creștine.

Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Sfântul Matei, cunoscut înainte de chemare sub numele de Levi, era vameș în Capernaum, o profesie respinsă de mulți evrei din cauza colaborării cu romanii. Cu toate acestea, momentul care îi va schimba destinul este chemarea directă a lui Iisus, când Hristos îl invită să-L urmeze. Matei lasă în urmă tot ceea ce avea, renunțând la un trai material confortabil în favoarea unei vieți duhovnicești.

După Înălțarea Domnului, Matei a propovăduit Evanghelia în mai multe părți ale lumii: Etiopia, Persia și alte teritorii orientale. Tradiția creștină spune că în Etiopia a reușit să convertească atât oameni simpli, cât și conducători locali. Viața sa a fost marcată de credință puternică, sacrificiu și o capacitate profundă de a ajunge la sufletele oamenilor prin cuvânt și exemplu personal.

Evanghelia după Matei, prima din Noul Testament

Sfântul Matei este autorul primei Evanghelii canonice, scrisă inițial în limba aramaică, apoi tradusă în greacă. Evanghelia după Matei este esențială pentru înțelegerea misiunii lui Hristos, punând accent pe:

  • Împlinirea profețiilor Vechiului Testament
  • Predica de pe Munte
  • Parabolele împărăției cerurilor
  • Învățăturile morale fundamentale pentru creștini

Această Evanghelie este considerată una dintre cele mai profunde și bogate în învățături, fiind folosită intens în cultul liturgic.

Tradiții și obiceiuri în România pe 16 noiembrie

Ziua Sfântului Apostol și Evanghelist Matei este asociată cu câteva tradiții frumoase în cultura populară:

  • Este o zi potrivită pentru rugăciune pentru luminarea minții, deoarece Matei este considerat ocrotitorul celor care scriu și transmit adevărul.
  • Unele tradiții vechi spun că fetele nemăritate se pot ruga pentru împlinire și pentru un drum bun în viață.
  • Persoanele care îi poartă numele (Matei, Mateea, Matilda sau derivate) își serbează onomastica.

Semnificația zilei de 16 noiembrie

Sarbătoarea lui Matei amintește de transformarea omului atunci când își schimbă viața în bine. Dintr-un vameș controversat, el devine un stâlp al creștinătății, un exemplu de convertire sinceră și de curaj spiritual. Pentru creștini, această zi este un prilej de reflecție, credință și mulțumire.

