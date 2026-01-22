B1 Inregistrari!
calendar religios » Sfântul Apostol Timotei, sărbătorit pe 22 ianuarie. Ucenicul apropiat al Sfântului Pavel și primul episcop al Efesului

Sfântul Apostol Timotei, sărbătorit pe 22 ianuarie. Ucenicul apropiat al Sfântului Pavel și primul episcop al Efesului

22 ian. 2026, 09:34
Sursa foto: doxologia.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Apostol Timotei
  2. Primul episcop al Efesului
  3. Moartea martirică a Sfântului Timotei
  4. Semnificația sărbătorii de astăzi

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește joi, 22 ianuarie, pe Sfântul Apostol Timotei, unul dintre cei mai importanți ucenici ai Sfântului Apostol Pavel. Model de credință, ascultare și curaj, Sfântul Timotei a avut un rol esențial în răspândirea creștinismului în primele decenii după Hristos.

Cine a fost Sfântul Apostol Timotei

Sfântul Apostol Timotei a trăit în secolul I și s-a născut în Listra, o localitate din Asia Mică. Provenea dintr-o familie mixtă: mama sa, Evnice, și bunica sa, Loida, erau evreice credincioase, iar tatăl său era grec. Încă din copilărie, Timotei a fost crescut în spiritul Scripturilor, lucru care i-a marcat profund viața.

L-a cunoscut pe Sfântul Apostol Pavel în timpul celei de-a doua călătorii misionare, iar între cei doi s-a legat o relație strânsă, Pavel considerându-l pe Timotei „fiul său duhovnicesc”. De altfel, Apostolul Pavel îl menționează frecvent în epistolele sale, oferindu-i sfaturi și îndemnuri pentru misiunea sa.

Primul episcop al Efesului

Datorită credinței sale puternice și a dedicării totale față de propovăduirea Evangheliei, Sfântul Timotei a fost hirotonit episcop al cetății Efes, una dintre cele mai importante comunități creștine ale vremii. A păstorit această comunitate timp de mai mulți ani, confruntându-se cu persecuții, erezii și opoziție din partea păgânilor.

În Efes, Timotei a lucrat neobosit pentru întărirea credincioșilor, promovând viața curată, ascultarea și statornicia în credință. Cele două Epistole către Timotei, incluse în Noul Testament, oferă mărturii directe despre misiunea și responsabilitățile sale.

Moartea martirică a Sfântului Timotei

Sfântul Apostol Timotei a suferit moarte martirică în timpul unei sărbători păgâne dedicate zeiței Artemis.

Potrivit tradiției, acesta a încercat să-i oprească pe participanți de la ritualurile idolatre, îndemnându-i să se întoarcă la credința în Hristos. Gestul său a stârnit furia mulțimii, iar Timotei a fost lovit cu pietre și bâte, trecând la cele veșnice din cauza rănilor suferite.

Semnificația sărbătorii de astăzi

Sfântul Apostol Timotei este cinstit ca exemplu de curaj, smerenie și devotament total față de Dumnezeu. Viața sa rămâne un reper pentru credincioși, demonstrând importanța ascultării, a misiunii și a credinței neclintite, chiar și în fața suferinței.

Pe 22 ianuarie, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe și să-l pomenească pe Sfântul Timotei, cerându-i ajutor și mijlocire pentru întărirea sufletului și a credinței.

