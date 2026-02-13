B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt

Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt

B1.ro
13 feb. 2026, 07:59
Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. 25 de ani de nevoință în pustie
  2. Ispite cumplite și fuga de păcat
  3. Sfârșitul în pribegie

Calendarul creștin-ortodox îl pomenește la 13 februarie pe Sfântul Cuvios Martinian, unul dintre marii nevoitori ai pustiei, model de luptă duhovnicească și de înfrânare. Viața sa, marcată de aspre încercări și ispite, rămâne o pildă despre statornicie și credință neclintită.

25 de ani de nevoință în pustie

Potrivit relatărilor din Viețile Sfinților, aproape de cetatea Cezareei Palestinei se afla un munte numit „locul Corabiei”, unde s-au nevoit mulți pustnici. Acolo s-a retras și tânărul Martinian, scrie Agerpres.

„Aproape de cetatea Cezareei Palestinei este un munte, care se numește locul Corabiei, în care s-au nevoit mulți viețuitori în pustie. Într-acela a fost fericitul și vrednicul de laude Sfântul Martinian, monahul, cel plin de dumnezeiescul har și care din copilărie bine s-a deprins cu viața monahicească pentru că, din tinerețe iubind pe Dumnezeu, în mare nevoință a intrat, luptând asupra vrăjmașului”.

La doar 18 ani, a părăsit cetatea și „toată gâlceava lumii”, alegând viața liniștită și aspră a pustiei. Timp de 25 de ani a trăit în asceză, dobândind darul tămăduirii, iar mulți bolnavi se vindecau prin rugăciunile sale.

Ispite cumplite și fuga de păcat

Viața sa nu a fost lipsită de încercări. Cea mai mare ispită a fost patima desfrânării. Pentru a birui ispita, într-un moment de cumpănă, Sfântul Martinian s-a aruncat în foc, alegând suferința trupească în locul căderii sufletești.

După acest episod, s-a retras pe o insulă izolată, unde primea de două-trei ori pe an pâine și apă de la un marinar. Acolo a continuat viața de nevoință, până când un naufragiu i-a adus înainte o nouă încercare: o tânără, singura supraviețuitoare, a ajuns la stânca pe care trăia.

Sfântul i-a lăsat adăpostul și hrana, iar el s-a aruncat în mare.

„După rânduiala lui Dumnezeu, l-au luat doi delfini pe spatele lor și-l purtau; iar fecioara, văzându-l ducându-se pe deasupra apei, privea la dânsul până ce a pierit din ochii ei și a fost dus fericitul de acei doi delfini la uscat. Ieșind pe pământ, s-a rugat Domnului, zicând: ‘Te laud pe Tine, Doamne, Dumnezeul meu, că ai arătat mila Ta spre mine nevrednicul, dar nu mă lăsa până la sfârșit, Iubitorule de oameni’. Și-și zicea în sine: ‘Ce să fac nu știu, căci în munți și în pustietăți nu mă lasă diavoleasca vrăjmășie; căci iată și în mare nu m-au lăsat. Nu știu ce voi face’. De acum este bine să învăț cuvintele Evangheliei și să le fac pe ele pentru că Domnul învață astfel: ‘Când vă vor goni din cetatea aceasta, fugiți în cealaltă, căci, amin grăiesc vouă, nu veți sfârși cetățile lui Israel’ ”.

Sfârșitul în pribegie

După acest moment, Sfântul Martinian a ales viața de pribegie. Nu purta nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani. Unde găsea un om bun, acolo era găzduit; unde îl prindea noaptea, acolo se odihnea.

Timp de doi ani a cutreierat cetăți și sate, până când a ajuns la Atena. Cunoscându-și mai înainte sfârșitul, a intrat într-o biserică și acolo și-a dat sufletul.

Pomenirea sa din 13 februarie rămâne o chemare la statornicie, curaj și fugă de ispită, indiferent de locul în care aceasta ne întâmpină.

Tags:
Citește și...
Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
calendar religios
Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
calendar religios
11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
calendar religios
Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
calendar religios
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
calendar religios
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
calendar religios
Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
calendar religios
Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme
calendar religios
Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme
Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
calendar religios
Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan, pomeniți pe 31 ianuarie. Vindecători ai trupului și sufletului, martirizați pentru credință
calendar religios
Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan, pomeniți pe 31 ianuarie. Vindecători ai trupului și sufletului, martirizați pentru credință
Ultima oră
11:08 - Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
10:40 - Marco Rubio reafirmă angajamentul SUA față de Europa și NATO
10:37 - ULTIMA ORĂ: Reacția lui Ilie Bolojan după ce am intrat în recesiune tehnică. Premierul vede o creștere economică și ne spune că nu înțelegem
10:35 - Operațiune de compromitere a liderului opoziției maghiare. Ce pune la cale Viktor Orban înainte de alegeri
10:32 - Cum să reorganizezi cu succes o companie? 5 sfaturi de urmat
10:13 - ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
09:55 - România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2%. Ce se întâmplă acum
09:51 - Peste 40% dintre decesele cauzate de cancer vor crește până în 2040. Iată ce arată datele pentru România și Europa
09:47 - Atac armat la o universitate americană. Autoritățile au raportat doi morți și un rănit
09:18 - Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial