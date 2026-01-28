Sfântul Cuvios Efrem Sirul este prăznuit de în data de 28 ianuarie, fiind una dintre cele mai importante figuri ale spiritualității creștine din Răsărit. Cunoscut pentru viața sa de profundă nevoință, pentru smerenie și pentru scrierile sale cu valoare teologică și morală, Sfântul Efrem rămâne un reper al credinței și al luptei duhovnicești.

Un copil atras de fapta bună și de sfintele cărți

Potrivit „Vieților Sfinților”, Sfântul Efrem Sirul s-a născut în și, încă din copilărie, a ales calea virtuții, scrie Agerpres.

„Minunatul Efrem a răsărit din pământul sirienilor. Și fapta bună din pruncie alegând-o, se silea de-a pururea a fugi de vorbirile cele vătămătoare ale celor de o vârstă. El citea neîncetat, mai vârtos sfintele cărți, iar sârguința, îndeletnicirea și cugetarea întru acestea îi erau lui Efrem mai plăcute decât toată dulceața”. (Viețile Sfinților)

Încă de timpuriu, sârguința și fapta bună i-au fost tovarăși de drum, iar viața sa s-a remarcat printr-o disciplină ascetică rar întâlnită.

Post, rugăciune și smerenie

Viața Sfântului Efrem Sirul a fost caracterizată de post aspru, priveghere, rugăciune neîncetată și smerenie profundă.

„Căci care faptă cu dinadinsul nu s-a săvârșit de dânsul? Nu postul? Nu privegherea? Nu culcarea pe jos? Nu blândețea? Nu necâștigarea? Nu, peste atâta bogăție de bunătăți, și smerita cugetare?” (Viețile Sfinților)

Prin cuvintele sale, Sfântul Efrem continua să-i învețe pe credincioși, îndemnându-i spre viață curată și fapte bune. Mărturiile arată că adesea cuvintele îi veneau ca un „noian”, fiind întrerupte doar de rugăciune și lacrimi.

Renunțarea la bunurile lumești

Sfântul Efrem Sirul a fost un model de desprindere totală de cele materiale.

„Efrem n-a avut niciodată pungă, nici toiag, nici traistă, nici argint, nici aur. Nici vreo avere pe pământ n-am câștigat, zice el, fiindcă am ascultat pe Bunul Împărat, care în Evangheliile ucenicilor Săi poruncește: Nimic pe pământ să nu câștigați”. (Viețile Sfinților)

Sfântul Isaac Sirul, prăznuit alături de Efrem

În aceeași zi de 28 ianuarie este pomenit și Sfântul Cuvios Isaac Sirul, deși acesta nu are o zi distinctă în calendar. Isaac de Ninive a fost un mare teolog ascet și mistic, cunoscut pentru scrierile sale incluse ulterior în „Filocalia”.

Retras în pustie, apoi hirotonit episcop de Ninive, Sfântul Isaac a renunțat la această funcție pentru a se întoarce la viața de nevoință. A trăit în post, rugăciune și studiu intens al Sfintei Scripturi, până la orbire și la sfârșitul său liniștit într-o mănăstire.

Moștenirea lăsată de cei doi sfinți rămâne una fundamentală pentru spiritualitatea creștină, chemând la smerenie, rugăciune și desprindere de cele lumești.