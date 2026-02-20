B1 Inregistrari!
Sfântul Leon, episcopul milostiv al Cataniei, comemorat pe 20 februarie. Viață, fapte și credință

20 feb. 2026, 09:03
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Viața și lucrarea episcopală
  2. Bisericile zidite de Sfântul Leon
  3. Împotriva vrăjitorului Eleodor
  4. Plecarea la cele veșnice

Sfântul Leon, cunoscut pentru faptele sale de milostenie și curajul împotriva răului, este pomenit în calendarul ortodox pe 20 februarie. Episcop al Cataniei, el a îngrijit săracii, a zidit biserici și a înfruntat vrăjitorii vremii, rămânând un exemplu de credință și curaj.

Viața și lucrarea episcopală

Sfântul Leon s-a născut în orașul Ravena, într-o familie de creștini evlavioși, și a fost ales episcop al Cataniei, în Sicilia. Ca ierarh, a fost un adevărat luminător, preocupat de sufletele credincioșilor și de bunăstarea săracilor, conform Viețile Sfinților.

El hrănea pe cei flămânzi și îi ajuta pe cei aflați în nevoi, primind cu inimă largă pe toți lipsiții și scăpătații, ajutându-i „cu dare bogată”. Sfântul Leon se făcea tuturor toate, urmând exemplul Sfântului Apostol Pavel: „Sunt toate pentru toți, ca să-i mântuiesc pe cât ar fi cu putință” (I Corinteni 9, 22).

Bisericile zidite de Sfântul Leon

Episcopul a ctitorit două biserici în Catania: una închinată Sfinților 40 de mucenici și cealaltă Sfintei fecioare Mucenițe Lucia, care a mărturisit credința creștină și a fost ucisă pentru aceasta.

Ambele lăcașuri au devenit locuri de rugăciune și închinare pentru credincioși, reflectând grija sa pentru comunitate și credință.

Împotriva vrăjitorului Eleodor

În timpul vieții sale, Sfântul Leon s-a confruntat cu vrăjitorul Eleodor, fiul unei creștine, care făcea mult rău semenilor și refuza să asculte sfaturile ierarhului. Chiar și în zi de sărbătoare, Eleodor a încercat să păcătuiască în biserică, dar „dumnezeiasca putere l-a oprit”.

Sfântul Leon s-a rugat și, după împărtășirea cu Sfintele Taine, a alergat afară din altar, legându-l pe vrăjitor cu omoforul său. A cerut aprinderea unui foc puternic și, după ce l-a silit pe Eleodor să mărturisească toate fărădelegile, i-a adus pedeapsa divină. Vrăjitorul a fost ars complet, iar Sfântul Leon a rămas neatins.

Plecarea la cele veșnice

Sfântul Leon a trecut la cele veșnice în ziua de 20 februarie, dându-și sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Trupul său a fost îngropat în biserica Sfintei Mucenițe Lucia, ctitoria sa.

Faptele și curajul Sfântului Leon rămân un exemplu pentru credincioși, iar ziua de 20 februarie este prilej de pomenire și recunoștință pentru viața și lucrarea sa.

