B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit pe 17 februarie în calendarul ortodox. Viața și minunea colivei

Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit pe 17 februarie în calendarul ortodox. Viața și minunea colivei

B1.ro
17 feb. 2026, 10:02
Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit pe 17 februarie în calendarul ortodox. Viața și minunea colivei
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Viața și martiriul Sfântului Teodor Tiron
  2. Minunea colivei și sărbătoarea din Postul Mare
  3. Sfânta Mariamna, sora Sfântului Apostol Filip

În ziua de 17 februarie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, un ostaș creștin care și-a mărturisit credința în Hristos și a primit moarte mucenicească pentru statornicia sa. Tot în această zi sunt amintite și faptele Sfintei Mariamna, sora Sfântului Apostol Filip, care a propovăduit credința creștină în Licaonia.

Viața și martiriul Sfântului Teodor Tiron

Sfântul Teodor a fost militar în legiunea Tironilor, formată din ostași tineri, în vremea împăratului roman Maximian (286-305). Comandantul său a cerut ca toți soldații să aducă jertfă zeilor, însă Teodor a mărturisit că este creștin, conform doxologia.ro.

În fața generalului Vringa, el a afirmat: „Eu sunt creștin din început și cred în Hristosul meu și Lui voiesc să-I jertfesc, având pe Iisus Hristos Dumnezeu adevărat și împărat al tuturor, iar celor desfrânați zei, nicidecum nu le voi jertfi.”

Pentru credința sa, Sfântul Teodor a fost supus la mari chinuri și condamnat la ardere de viu. Focul a înconjurat trupul său fără a-l vătăma, iar sufletul său s-a ridicat spre cer „ca un fulger”.

Minunea colivei și sărbătoarea din Postul Mare

Mai târziu, în vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363), Sfântul Teodor s-a arătat în vis arhiepiscopului Eudoxie, cerând ca creștinii să nu cumpere alimente din piețe timp de o săptămână, ci să mănânce grâu fiert cu miere (colivă).

Produsele din piețe s-au stricat în acest interval, iar creștinii au păstrat obiceiul de a săvârși pomenirea sfințirii acestei minuni în prima sâmbătă a Postului Mare, ca semn de recunoștință pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu și ajutorul Sfântului Teodor.

Sfânta Mariamna, sora Sfântului Apostol Filip

Sfânta Mariamna l-a însoțit pe Apostolul Filip în lucrarea sa misionară și a propovăduit Cuvântul lui Hristos în Licaonia.

A contribuit la botezul multor credincioși și s-a săvârșit în pace după ce Filip a fost martirizat, spânzurat cu capul în jos de necredincioși.

Tags:
Citește și...
16 februarie, în calendarul ortodox: Sfinții Mucenici Pamfil și Valent, martori ai credinței în vremea prigoanelor romane
calendar religios
16 februarie, în calendarul ortodox: Sfinții Mucenici Pamfil și Valent, martori ai credinței în vremea prigoanelor romane
Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
calendar religios
Arhimandritul Climent Haralamb a murit la vârsta de 102 ani. Înaltul ierarh a slujit şapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeş
Săptămâna Albă, perioada de tranziție spre Postul Mare în tradiția ortodoxă. Ce semnificații spirituale și obiceiuri definesc următoarele zile
calendar religios
Săptămâna Albă, perioada de tranziție spre Postul Mare în tradiția ortodoxă. Ce semnificații spirituale și obiceiuri definesc următoarele zile
Moșii de iarnă 2026, ziua pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă. Ce semnificație are Sâmbăta Morților pe 14 februarie
calendar religios
Moșii de iarnă 2026, ziua pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă. Ce semnificație are Sâmbăta Morților pe 14 februarie
Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt
calendar religios
Sfântul Cuvios Martinian, pomenit pe 13 februarie. Viața ascetului care a fugit de ispite până la capăt
Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
calendar religios
Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie
11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
calendar religios
11 februarie în calendarul ortodox: Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie și Sfânta Teodora, apărătoarea icoanelor
Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
calendar religios
Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în România. Locul unde credincioșii se vor putea închina
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
calendar religios
Sfântul Haralambie, marele apărător de boli cinstit pe 10 februarie. Ce rugăciune îi pot rosti credincioșii pentru sănătate și ocrotire
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
calendar religios
Sfinții Teodor Stratilat și Sfântul Proroc Zaharia, 8 februarie: Povestea soldatului care a sfidat un împărat și a profetului care a vestit venirea lui Hristos
Ultima oră
13:07 - Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
13:02 - Carmen Brumă propune un desert echilibrat, cu efect de sațietate pe termen lung: „E foarte gustos și sănătos”
13:02 - Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
12:57 - Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria
12:39 - O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
12:38 - Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru
12:35 - ULTIMA ORĂ: A fost descoperit trupul copilului înecat în Someș acum 3 săptămâni. Detalii din timpul căutărilor. Unde a fost descoperit cadavrul copilului (VIDEO)
12:33 - Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
12:29 - Daniel Băluță, apel către Ciprian Ciucu, „baronul fățarnic”: „Fie vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care vă caracterizează, fie…” (FOTO)
12:13 - Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați