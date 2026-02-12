Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei, este comemorat în calendarul creștin ortodox la 12 februarie. Născut în Armenia, din părinți creștini de neam nobil, a trăit în timpul împăraților Constanțiu (337-361) și Teodosie cel Mare (379-395), primind o educație aleasă atât în științe profane, cât și în dogmele credinței creștine.

Viața și virtuțile Sfântului Meletie

Sfântul Meletie s-a remarcat prin viața sa îmbunătățită, dragostea față de Dumnezeu și aproapele, blândețea și smerenia, fiind iubit de toți cei din jur.

„De aceea a fost silit de cei dreptcredincioși a primi ca un vrednic, păstoria oilor celor cuvântătoare”, potrivit Vieților Sfinților, citat de Argerpres.

Inițial episcop al Sevastiei din Armenia, apoi în Veria Siriei, Meletie a fost ales arhiepiscop la Antiohia într-un context tensionat, marcat de conflictul cu ereticul Macedonie și arhiepiscopul Evdoxie, care căuta bogățiile Constantinopolului. Antiohienii, nemulțumiți de defăimarea Bisericii lor, l-au ales pe Meletie ca păstor al comunității lor.

Activitatea pastorală și influența asupra credincioșilor

În Antiohia, Sfântul Meletie a fost extrem de apreciat de popor, care și-a numit copii după numele său. El a hirotonit diacon pe Sfântul Vasile cel Mare și l-a botezat pe Sfântul Ioan Gură de Aur, pe vremea când acesta era încă copil.

Meletie a fost preocupat de educația moral-religioasă a credincioșilor, spunând că „dacă va îndrepta mai întâi obiceiurile cele rele, smulgând spinii și ciulinii din holdele inimilor, să semene în ele mai cu înlesnire semințele dreptei credințe”.

Apărător al ortodoxiei și participarea la Sinod

Sfântul Meletie a păstorit Antiohia în perioade de prigoană, apărarea dreptei credințe fiind constantă în fața ereziei ariene.

A participat la Sinodul II Ecumenic de la Constantinopol (381), unde s-a manifestat ca un înflăcărat apărător al ortodoxiei, sfârșindu-și viața în timpul lucrărilor sinodului.

Legătura cu Sfântul Simeon Stâlpnicul

În timpul păstoririi sale, Sfântul Meletie l-a întâlnit pe Sfântul Simeon Stâlpnicul, primul stilit al creștinismului, care inițial se lega cu lanțuri de fier de un deal înalt.

Meletie i-a spus: „Poate omul și fără obezi să se stăpânească pe sine și nu cu fiare să se lege de un loc, ci cu voia și înțelegerea”. Simeon a urmat sfatul său, legându-se de bunăvoie pentru Hristos.