Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său

Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său

01 feb. 2026, 10:32
Sfântul Mucenic Trifon, sărbătorit pe 1 februarie. Viața și martiriul său
Cuprins
  1. Originea și darurile Sfântului Trifon
  2. Credința în fața persecuțiilor
  3. Martiriul Sfântului Trifon

Sfântul Mucenic Trifon este comemorat în calendarul creștin ortodox în ziua de 1 februarie. Trăind în timpul împăraților romani Gordian și Deciu, Sfântul Trifon s-a remarcat prin credință puternică, dar și prin darul minunilor, fiind considerat un exemplu de curaj și perseverență pentru creștini.

Originea și darurile Sfântului Trifon

Sfântul Trifon s-a născut din părinți creștini, într-un sat numit Campsada, în provincia Frigia, parte a Asiei Mici, scrie Agerpres. Încă de copil, el a primit harul Sfântului Duh și darul de a săvârși minuni:

„Încă de când era prunc, preabunul Dumnezeu a binevoit a sălășlui într-însul harul Sfântului Duh și a-i hărăzi darul de a face minuni, ca nu numai din gura pruncului aceluia, ci și din faptele lui cele minunate să se săvârșească laudă. Tămăduia toate bolile, dar mai ales avea stăpânire asupra diavolilor. Numai cât auzeau pomenindu-se numele lui, fugeau din cei ce pătimeau”.

Acest dar îl făcea cunoscut în comunitate și îi sporea autoritatea spirituală, mai ales în vindecarea bolilor și în alungarea forțelor răului.

Credința în fața persecuțiilor

În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Deciu, Sfântul Trifon a mers de bunăvoie în fața ostașilor care îl căutau, fiind denunțat că este creștin. La întrebările autorităților despre nume, patrie și credință, Sfântul a răspuns:

„Numele îmi este Trifon, iar patria îmi este Campsada, care este aproape de cetatea Apamia; noroc la noi nu este, nici nu s-a auzit cândva; căci credem că toate se fac cu dumnezeiasca purtare de grijă și cu negrăita Lui înțelepciune, iar nu cu norocul, nici prin mersul stelelor, nici din întâmplare, precum credeți voi. Sunt liber și numai lui Dumnezeu slujesc, iar Hristos este credința mea, Hristos slava mea și cununa laudei mele”.

Martiriul Sfântului Trifon

Refuzând să aducă jertfe zeilor și împotriva promisiunilor de cinstire și daruri, Sfântul Trifon a fost supus la chinuri. În timpul torturii, le-a spus persecutorilor săi:

„Nimic nu veți spori, o, înșelătorilor, pentru că nu veți putea, ca pe cei ce nădăjduiesc cu adevărat spre Dumnezeul cel tare și viu să-i întoarceți din calea cea dreaptă și să-i plecați la idolii voștri”.

Condamnat la moarte prin tăierea capului, Sfântul Trifon și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu, iar trupul său a rămas la pământ.

„Rugându-se, mai înainte de a i se tăia capul, Domnul a luat sufletul lui în mâinile Sale, iar trupul a rămas mort la pământ.”

